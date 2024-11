cinthia fernandez bikini tricolor.avif Cinthia Fernández estrena hilo dental ultra XS en clave tricolor, neón y anticipa el verano.

Siguiendo las tendencias del momento, Cinthia fue por el furor de las bikinis tricolor en clave néon luciendo bombacha hilo dental ultra XS y corpiñito con detalles tricolor impactante.

Cinthia Fernández reina del animal print

En esta oportunidad, Cinthia Fernández no dudó en sumarse al animal print, estampado furor de la temporada, en clave pitón, otro de los must have.

Siguiendo a tops como Cami Homs, Cinthia Fernández fue por el estampado estilo serpiente luciéndolo en una micro-bikini de bombacha hilo dental ultra XS.

cinthia fernandez bikini piton xs.webp Cinthia Fernández confirma que es la reina del print pitón en clave hilo dentla ultra XS y neón.

Audaz, Cinthia Fernández no solo se animó al pitón sino que también fue por los tonos neón, en esta oportunidad en color verde, ideal para el bronceado.

Cinthia Fernández cautiva con sus calzas XS

Fanática del fitness, Cinthia Fernández lanzó sus diseños de ropa deportiva apostando por colores y estampados de lo más llamativos.

Como siempre, fue la misma Cinthia Fernández quien modeló sus creaciones, robándose las miradas con sus calzas XS al ras con print tropical.

cinthia fernandez calzas x.jpg Cinthia Fernández confirma que es la reina de las calzas ultra XS en clave tropical y paraliza la primavera.

Adelantando el verano, Cinthia Fernández eligió un conjunto de calzas XS con estampado de palmeras en blanco y negro, combinadas con corpiño sporty al tono.

Cinthia Fernández paraliza el Caribe mexicano

Además de vivir unos días a puro amor junto a su novio Roberto Castillo y sus hijas, Cinthia Fernández no dudó en presumir su lomazo al máximo.

En esta oportunidad, Cinthia Fernández lo hizo posando desde la playa y luciendo una micro-bikini de su propia colección cápsula de trajes de baños.

cinthia fernandez taparrabos tigre.webp Desde la Riviera Maya, Cinthia Fernández confirma que es la reina del animal print: taparrabos XS y más.

Cinthia Fernández eligió un modelo animal print en clave atigrado, uno de los más llamativos y explosivos de la temporada primavera verano.

Cinthia Fernández sorprende con su look de compromiso

Cinthiaestá más enamorada que nunca, ahora mostrándose de lo más apasionada desde Playa del Carmen con su novio Roberto Castillo.

El abogado le pidió matrimonio a Cinthia Fernández con una romántica sorpresa en la playa. Como siempre, fue la misma Cinthia quien compartió postales del emocionante momento.

cinthia fernandez compromiso.jpg Desde el Caribe, Cinthia Fernández confirma que es la reina del off-white al ras con su look de compromiso.

Desde la playa, la pareja posó feliz y Cinthia Fernández se robó todas las miradas con el audaz vestido que eligió para la velada.

Siguiendo la tradición, Cinthia Fernández apostó por el off-white, con un mini vestido ultra XS al ras y ceñido, marcando su silueta y resaltando su bronceado.

cinthia fernandez caribe.jpg

Cinthia Fernández reina de las transparencias

Desde las paradisíacas playas de la Riviera Maya, Cinthia Fernández está aprovechando sus vacaciones familiares para mostrar los looks playeros más sexys.

cinthia fernandez transparencias crochet.jfif Cinthia Fernández se suma a las ultra transparencias crochet XS al ras y paraliza la Riviera Maya.

En esta oportunidad, Cinthia Fernández volvió a elegir las transparencias de crochet con un mini vestido ultra XS color negro y pequeños detalles shinys.

Días antes, Cinthia apostó por las transparencias pero en un diseño extra large súper chic combinado con su bikini hilo dental al tono.

cinthia fernandez vacaciones.avif Desde el Caribe mexicano, Cinthia Fernández es la reina de las transparencias y taparrabos XS.

Cinthia Fernández reina de las calzas XS

Al igual que famosas que adoran el ejercicio como Sol Pérez o Romina Malaspina, entre otras, Cinthia Fernández es dueña de una gran variedad de conjuntos y estilos.

En esta oportunidad, Cinthia Fernández siguió los pasos fashionistas de Florencia Peña y Pampita que son fanáticas de este color y mostró como lucir el infaltable de la temporada con un conjunto deportivo ultra XS.

cinthia fernandez calzas rosa.jfif Cinthia Fernández se suma a las calzas XS en clave rosa empolvado al ras y anticipa la primavera.

Fanática del fitness, Cinthia Fernández eligió unas calzas XS súper ceñidas tiro alto color rosa empolvado y corpiñito al tono, resaltando su figura a la perfección.

cinthia fernandez calzas.jfif Cinthia Fernández se suma a las calzas XS en clave rosa empolvado al ras y anticipa la primavera.

Cinthia Fernández diosa en Miami

Desde Miami, Cinthia Fernández fue la encargada de modelar cada uno de sus diseños, y como no podía ser de otra manera el animal print no quedó afuera.

CINTHIA FERNANDEZ BIKINI ATIGRADA.avif

Cinthia Fernández mostró cómo luce la tendencia furor del animal print llevando una jugadísima micro-bikini ultra XS en clave atigrada.

Además, Cinthia Fernández sumó el estilo de las transparencias playeras agregando un mini pareo al res estilo crochet con pequeños detalles shiny.

cinthia fernandez transparencias playeras.avif Desde Miami, Cinthia Fernández es la reina de las transparencias en clave ultra XS, atigradas y más.

Cinthia Fernández reina del off-white

Cada vez más chic, Cinthia Fernández cautivó con un conjunto de inspiración tenniscore con vibras sporty de pollera tubo ultra ceñida y crop-top estilo sweater con escotazo.

cinthia fernandez off-white.jfif Cinthia Fernández se suma al off-white y marca tendencia en clave ultra XS.

Cinthia Fernández confirmó que el off-white no es solo para la temporada estival logrando un atuendo de lo más acertado para el otoño.

Días antes, Cinthia Fernández marcó sus curvas con una sensual mini cinturón ultra shiny con bordados de paillettes bicolor.

CINTHIA FERNANDEZ MINI AL RAS XS.jfif Cinthia Fernández reina de la mini cinturón ultra XS, shiny y al ras.

Dándole un toque de corporate core con vibras de look de oficina, Cinthia Fernández combinó su mini cinturón al ras con camisa negra y sorprendió con su peinado de media cola y balayage.

No es la primera vez que Cinthia Fernández elige una mini shiny de paillettes ultra XXS. Semanas antes llevó otro modelo súper ceñido esta vez combinándolo con un body de manga largas y llamativos detalles de transparencias laterales logrando un efecto explosivo.

cinthia fernandez mini shiny.jpg

Cinthia Fernández reina de las transparencias

Tras presumir su faceta más elegante y chic con un atrevido traje sastrero, Cinthia Fernández redobló la apuesta y arrasó.

Cinthia Fernández fue por todo para la noche del jueves jugándosela por las transparencias de encaje con el modelo favorito de famosas como Sol Pérez y Laurita Fernández.

cinthia fernandez transparencias culotte.jpg Cinthia Fernández confirma que es la reina de las ultra transparencias con culotte a la vista.

La madre de tres pequeñas dio cátdra de sensualidad llevando un vestido extralarge al cuerpo ultra XS con trasnsparencias que dejaban su ropa interior de colaless cavada y corpiñito a la vista.

