Charlotte Caniggia aniquiló a Melody Luz: agresiva, usurpadora y mentirosa

melody luz martin cirio.jpg Charlotte Caniggia fulminó a Melody Luz: agresiva, usurpadora y mentirosa.

"Me buscaba pelea de nada, siento que necesita una psicóloga. Eran cosas para su sobrina, me sentí atacada. Prefiero tomar distancia", aseveró Melody Luz y Charlotte Caniggia recogió el guante.

Charlotte Caniggia destruyó a Melody Luz

A través de sus stories, Charlotte Caniggia trató a Melody Luz de mentirosa, agresiva y usurpadora, defendiendo como nunca antes a su mamá Mariana Nannis.

"Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia el Tucu López, a mi hermano, al cocinero, cuando la única agresiva y conflictiva es ella", disparó sobre los dichos de Melody Luz en el streaming.

"No se si me da gracia o lástima. Y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más. Payasa sos, das asco", agregó Charlotte y siguió con su apoyo a Mariana Nannis. "Querías usurpar y quedarte con el departamento. Gracias a Dios mi mamá se dio avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo", cerró.

Encontraron chats entre la China Suárez y Alex Caniggia: "Es un asco"

En medio de las repercusiones por la decisión de la China Suárez de mudarse a Turquía con Mauro Icardi, explotó un nuevo bombazo sobre la mediática.

Fue Melody Luz quien en una entrevista donde habló del fin de su romance con Alex Caniggia, recordó los chats que encontró entre el hijo de Mariana Nannis y la China Suárez.

"Le escribió a todas, hasta a mis amigas. Es un asco”, lanzó sin filtro Melody Luz sobre las conversaciones de Alex Caniggia con otras mujeres mientras ella estaba embarazada.

Además, confirmó los rumores sobre los chats entre Alex Caniggia y la China Suárez. “Seguramente. Me contaron que ella le dijo algo como ‘mejorá la ortografía’”, dijo indignada.