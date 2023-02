Top 3: se viralizan las fotos más tremendas de Celeste Cid en micro-bikini.

Hace algunos días, Celeste Cid cumplió 39 años y sorprendió a sus fans publicando un álbum de fotos en bikini luciendo más fabulosa que nunca. "39, no entiendo cuando pasó todo.Y pasó de todo, y finalmente la vida se parece -más que mucho- a lo que siempre soñé. No puedo más que agradecer, me siento muy afortunada y feliz", escribía feliz con su presente.