Cathy Fulop fue intervenida quirúrgicamente y hay preocupación por su salud.

"Mi gente bella, aquí estoy con mi manito... estoy re bien. Se me desinflamó un montón, la puedo mover, se me está despertando... He hecho de todo, me hice mi jugo verde, hasta hice un risotto a mi familia, lo único que no hice fue ejercicios".

De qué fue operada Cathy Fulop

Fue la misma Cathy Fulop quien dio detalles de su intervención. "Para los que no sepan me operé del túnel carpiano, tengo double crush (síndrome de doble compresión). Tengo una cervicalgia que me quedó del Bailando por un sueño, tengo un pinzamiento de los nervios en la cervical y otro en el túnel carpiano. Me liberaron el nervio, mi doctor Fernando Kairuz, que es un amor, que es especialista en mano", expresó Cathy.

cathy fulop operacion.webp

Cathy Fulop adelantó tendencias desde Europa

Cathy volvió a demostrar que no solo cautiva a sus seguidores con posteos de sus outfits deportivos o posados veraniegos, sino también con sus looks.

En esta oportunidad Cathy Fulop cambió las calurosas playas de Miami donde suele viajar para sus vacaciones por el frió invierno europeo.

cathy fulop looks roma.jpg

Aprovechando las Fiestas, Cathy Fulop y Ova Sabatini armaron las valijas y viajaron a Roma para celebrar la Nochebuena junto a Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

La pareja que está instalada en Italia desde hace años fue la anfitriona de la Nochebuena donde también asistió la menor del clan Tiziana Sabatini y su novio.

Desde Roma, Cathy Fulop confirma que es la reina del shiny y marca tendencia XS con su look.

Lejos de los tradicionales colores rojo, verde y dorado vinculados con la Navidad, Cathy Fulop y su familia decidieron ir por el dresscode color negro.

Engamados y súper elegantes, los Sabatini Dybala eligieron outfits color negro para festejar la Navidad y causaron sensación con sus elecciones.

cathy fulop roma.jpg

Cathy Fulop, por su parte, incluso no solo llevó color negro sino que agregó un toque de glamour luciendo un mini vestido de paillettes súper elegante.

Oriana y Tiziana no se quedaron atrás de su progenitora, y apostaron por mini vestidos ultra XS que resaltaron sus figuras a la perfección.

Cathy Fulop estrena bikini mixta

Días antes de su partida, Cathy Fulop habló con sus seguidores sobre los divertidos problemas que tiene con su perro acompañando las preguntas con imágenes desde su jardín.

cathy fulop taparrabos piton.jpg

Disfrutando del sol, Cathy Fulop presumió su lomazo al máximo sumándose al furor de las bikinis ultra XS en clave mixta combinando diferentes colores.

Cathy Fulop reina de la tendencia shiny

Cathy Fulop visitó Noche al Dente en su nuevo formato de domingo, y causó sensación con su deslumbrante outfit shiny.

A sus 59 años, Cathy Fulop fue por todo con el estilo donde el brillo es el protagonista indiscutido luciendo un mini vestido ultra XS de paillettes metalizadas.

cathy fulop vestido shiny.jpg

Dueña de una figura tallada, Cathy Fulop resaltó su cintura con corte ceñido y escote strapless y hasta se animó a protagonizar una mini sesión de fotos en la calle.