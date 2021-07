Carolina Papaleo se fue de viaje, le dijeron de todo y fue contundente: "Sí me van a dejar entrar"

carolina papaleo 2.jpg

"¿Cómo vas a hacer para volver?", “Tu jefe Alberto haciendo lo posible para que no vengan con la peste los de afuera y vos te vas como si nada”, "No te van a dejar entrar", "Leíste bien la declaración jurada Caro?", fueron algunos de los picantes mensajes que recibió la actriz.

Lejos de quedarse callada, Carolina recogió el guante y contestó de forma contundente a sus detractores.

“Me van a dejar entrar porque no salí del país. No salí del país, por lo tanto no firmé ninguna declaración jurada. ¿Quién dijo que salí del país? Estoy en Argentina y tengo mi primera dosis de Sputnik V made in Argentina”, aclaró picante.

Lo cierto es que Carolina no viajo al exterior del país sino que el destino elegido para su viaje fue Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis. La conductora de Vino para vos, llegó allí y mandó fotos donde se mostró feliz y radiante en sus paseos por los pintorescos paisajes.

“No es secreto donde estoy simplemente hice un posteo y se armó debate. Pero estoy tranquila, haciendo caminatas, leyendo un libro que me prestó Julián Weich y cambiando un poco de aire”, le dijo Papaleo a la revista Paparazzi sacándole importancia a los comentarios y disfrutando de su escapada.