Camila Homs estrena taparrabos en clave boho chic ultra cavado y anticipa el verano.

Días antes, Camila Homs paseó en barco con amigas y se la jugó con una enteriza en clave trikini ultra XS, ceñida con recortes extra large dejando a la vista parte de su abdomen.

camila homs trikini.jpg Desde un yate, Camila Homs estrena trikini con recortes XL en clave ultra XS ceñida y anticipa el verano.

Camila Homs fan del animal print

El animal print y las ultra transparencias de red no quedaron afuera de la propuesta. Camila Homs lució dos de lo must have en unas calzas de leopardo ultra XS y ceñidas con atrevidos detalles de red y corpiñito al tono, que provocó todo un terremoto.

cami homs calzas leopardo.jfif Camila Homs confirma que es la reina del animal print en clave calzas XS, transparencias y más.

Camila Homs reina del metalizado

A días de su debut en Bake Off donde participará con famosas como Karina Jelinek, Andrea del Boca, entre otras, Camila Homs mostró su look metalizado más audaz.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Salta, Florencia Peña se suma a las calzas XS en clave rosa empolvado al ras y anticipa la primavera

Invitada a una entrevista con Vero Lozano, Cami Homs prendió fuego la siesta llevando el metalizado en un pantalón ultra silver ceñido XS de lo más deslumbrante.

camila homs pantalones silver.jpg Camila Homs confirma que es la reina del shiny en clave pantaloncitos ultra silver, XS y ceñidos.

Para un toque boho chic, Camila Homs agregó cinturón de cuero con tachas como accesorio y chaqueta de jean oversize logrando un combo perfecto.

Camila Homs reina del hilo dental a la vista

Siempre atenta a lo último en el mundo de la moda, Camila Homs no dudó en sumarse al furor del hilo dental a la vista, el favorito de celebs como Tini y Emilia Mernes.

TE PUEDE INTERESAR: A sus 55 años, Marixa Balli es la reina de las transparencias off white: pantaloncitos ceñidos y más

Subiendo la apuesta, Camila Homs no solo se animó a llevar el hilo dental a la vista sino que lo hizo con un body de cuero ultra XS y cavado.

cami homs hilo dental.jfif

Emulando el efecto de dejar sus breteles sobre el pantalón, Camila Homs eligió un diseño con escotazo, y, para un toque sporty, lo llevó con babuchas.

Camila Homs paraliza Madrid

Para sus últimos días en Madrid, Camila Homs salió de paseo anticipando el color sensación del próximo verano 2025: el verde matcha. La top arrasó con un conjunto sporty chic ultra sexy.

TE PUEDE INTERESAR: Desde Ibiza, Cande Tinelli confirma que es la reina del hilo dental en clave bicolor y paraliza el verano europeo

cami homs calzas verde matcha.jpg Desde el verano europeo, Camila Homs marca tendencia: calzas ultra XS, verde matcha y mucha piel.

Súper canchera y sexy, Camila Homs marcó su lomazo eligiendo calzas ultra XS mega ceñidas y corpiñito al tono con súper escotazo que presumió con selfies y hasta un video patinando por el Parque del Retiro.

cami homs madrid.jpg

Además, Camila Homs prendió fuego las calles de Madrid imponiendo la tendencia de la mini cinturón. Una vez más se la jugó al máximo luciendo una mini cinturón al ras ultra XS y ceñida, combinándola con crop top de escote gota.

TE PUEDE INTERESAR: Desde el Caribe, Romina Malaspina marca tendencia XS: bikini ultra hilo dental, shiny y más

cami homs mini cinturon madrid.jfif

Camila Homs revoluciona Estambul

Camila Homs y José Sosa continuaron viaje y llegaron a Estambul donde se mostraron paseando por sus calles y conociendo los monumentos más importantes.

TE PUEDE INTERESAR: Ester Expósito confirma que es la reina del hilo dental ultra XS en clave off-white

Para su recorrida, Camila Homs se mostró de lo más audaz eligiendo dos de sus tendencias favoritas: el bicolor y el corpiñito a la vista.

camila homs estambul.jfif Camila Homs paraliza las calles de Estambul: corpiñito XS a la vista, pantaloncitos al ras y más.

Camila Homs lució un conjunto de inspiración sporty chic de corpiñito bicolor blanco y negro, pantaloncitos tiro bajo y, siguiendo las normas de Estamul, cubrió su cabeza con un pañulo negro.

Camila Homs revoluciona Ibiza

Camila Homs se ha convertido en la reina indiscutida de Ibiza llevando las tendencias más explosivas, y los recortes no fueron la excepción.

cami homs mini vestido ibiza.jfif Camila Homs confirma que los mini vestidos XS y recortes extremos paralizan Ibiza.

Para un sunset ultra chic, Camila Homs deslumbró luciendo un mini vestido negro al ras ultra XS con mega recorte en el abdomen, ideal para presumir su figura.

TE PUEDE INTERESAR: Cinthia Fernández se suma al off-white y marca tendencia en clave ultra XS

Días antes Camila Homs y su novio asistieron a una de las fiestas más explosivas de Ibiza y la top dio cátedra de estilo con su atuendo. Súper sensual, Camila Homs eligió una mini cinturón de jean ultra XXS con remera crop top al ras, botas texanas bucaneras extra large y cinturón de cadenas doradas como accesorio estrella.

cami homs fiesta ibiza.jfif De fiesta en Ibiza, Camila Homs es la reina del verano: mini cinturón XS, botas XL y más.

TE PUEDE INTERESAR: Corpiñito silver a la vista y ultra transparencias, Graciela Alfano paraliza Punta del Este con su look