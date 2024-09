Para su caminata, Florencia Peña siguió los pasos de famosas fashonistas como Luisana Lopilato y Jesica Cirio y se sumó al furor del rosa empolvado, color infaltable de la primavera.

florencia peña calzas rosa.jpg Desde Salta, Florencia Peña se suma a las calzas XS en clave rosa empolvado al ras y anticipa la primavera.

Dueña de un lomazo impactante, Florencia Peña lo llevó en un conjunto de calzas ultra XS ceñidas al ras y corpiño deportivo al tono marcando su silueta.

Florencia Peña reina del animal print

Florencia hizo un repaso por los mejores looks que lució durante su trabajo como jurado de Got Talent Argentina demostrando que no hay tendencia a la que no se anime.

Como no podía ser de otra manera, el animal print no quedó afuera de sus atuendos aportándole siempre su propio toque audaz y explosivo.

florencia peña animal print.jpg A sus 49 años, Florencia Peña confirma que es la reina del animal print en clave ultra XS, ceñido y catsuit.

Florencia Peña no solo lució el animal print sino que lo hizo con un catsuit de leopardo ultra XS ceñido al máximo marcando hasta su última curva.

Florencia Peña incluyó entre sus favoritos uno de sus mini vestidos ultra XS más jugado combinado escotazo, piernas y mucha piel.

FLORENCIA PEÑA TRANSPARENCIAS AL RAS.jfif A sus 49 años, Florencia Peña se suma a las transparencias en clave shiny XS, al ras y ultra nude.

Florencia Peña reina de las transparencias neón

En medio del éxito de "La Isla de las tentaciones", el reality de parejas que conducire por Amazon Prime junto a Benjamín Vicuña, Florencia Peña compartió más fotos de sus días en México.

Como no podía ser de otra manera, Florencia Peña fue por todo lo alto para los outfits que llevó en las grabaciones y su última imagen lo confirma.

florencia peña transparencias neon.jfif Desde Yucatán, Florencia Peña confirma que es la reina de las transparencias: neón, ceñidas y más.

Desde la playa, Florencia Peña se sumó a la tendencia de las transparencias, llevándolas en un vestido de red en clave neón súper llamativo. Siempre sensual, Florencia incluso dejó su colaless a la vista.

Florencia Peña paraliza Yucatán

Aprovechando el clima tropical, Florencia Peña no dudó en imponer tendencia desde allí, apostando por el color y los prints más llamativos.

florencia peña vestido XS.jfif Desde Yucatán, Florencia Peña marca tendencia en clave XS floral al ras y anticipa la primavera.

Marcando su silueta a la perfección, Florencia Peña cautivó a sus followers luciendo un mini vestido ultra XS al ras color verde esmeralda y escotazo strapless ideal para los aros XL que llevó com accesorios.

Florencia Peña tapa de Caras

Florencia habló de su vida personal y se robó las miradas con sus looks.

Desde las playas de Playa del Carmen donde grabaron el reality, Florencia Peña volvió a confirmar que sabe cómo lucir la tendencia sensación de las transparencias de red, infaltables del próximo verano.

florencia peña transparencias caribe.jpg A sus 49 años Florencia Peña se suma a las transparencias de red en clave Barbiecore y paraliza las playas del Caribe.

Florencia Peña llevó las transparencias de red de forma súper sexy con un sensual conjunto de pollera tubo ceñida y crop top de corpiño anudado color rosa de inspiración Barbiecore.

Florencia Peña revoluciona la mesa de Mirtha

En esta oportunidad, Florencia Peña usó la noche de Mirtha Legrand como pasarela perfecta para demostrar que sabe llevar el shiny como nadie.

De lo más elegante y chic, Florencia Peña apostó por la tendencia de los brillos con un conjunto de inspiración sastrera de paillettes negras metalizadas.

florencia peña shiny mirtha legrand.jfif A sus 49 años, Florencia Peña confirma que los pantaloncitos se llevan en clave ultra shiny.

Pantaloncitos y blazers con lazo creando efecto catsuit, fueron el look elegido por Florencia Peña para robarse las miradas de la mesa que compartió con Mirtha Legrand.

Florencia Peña reina del shiny

Como no podía ser de otra manera, Florencia Peña no se quedó afuera de la tendencia metalizada y shiny, una de las infaltables del otoño invierno 2024.

Florencia Peña enloqueció a sus seguidores con una sesión de fotos posando con un mini vestido negro ultra XS con detalles de tachas metalizadas.

florencia peña mini vestido XS.jfif A sus 49 años, Florencia Peña confirma que es la reina del shiny en clave ultra ceñida y al ras.

Súper chic, Florencia Peña incluso se animó a elegir un diseño con apliques shiny e incluso con bordados de plumas negras y escotazo ultra ceñido.

Florencia Peña tapa de Gente

Florencia Peña fue elegida para protagonizar la tapa de la revista Gente.

Además de causar sensación con sus confesiones sobre su carrera, su familia y sus proyectos, Florencia Peña deslumbró con sus looks más vanguardistas.

Para la portada, Florencia Peña fue por todo eligiendo el estilo corporate core furor de la temporada otoño-invierno llevándolo a otro nivel.

FLORENCIA PEÑA CORPORATE CORE CUERO.jpg Florencia Peña paraliza el corporate core en clave ultra ceñida y total black.

Florencia lució el estilo inspirado en los outfits de oficina pero con un conjunto total black de cuero ultra ceñido de lo más arriesgado. la diosa sumó corset y corbatín para un resultado final impactante.

Florencia Peña arrasa con look racer

Florencia vlvió a causar sensación con su outfit, esta vez acompañando a su hijo Juan Otero en su debut como streamer.

Florencia Peña dijo presente en el primer programa de Juan Otero, Lola Poggio y Sabrina Cortez como streamers en Telefé, y se robó todas las miradas llevando la tendencia racer motoquera furor.

florencia peña look racer.jpg En pleno otoño, Florencia Peña decreta que los pantaloncitos se llevan ultra ceñidos, XS y racers al ras.

Una vez más, Florencia Peña demostró que sabe cómo lucir las últimas tendencias, destacando su lomazo a la perfección como lo mostró con sus pantaloncitos racers de cuero con tiroultra bajo.

Apostando por el estilo favorito de celebs como Julieta Poggio y Sol Pérez, Florencia Peña se vio como toda una motoquera combinando sus pantalones de cuero con crop top al ras, campera bomber y gafas XL como accesorio estrella.

florencia peña pantalones de cuero.jpg

