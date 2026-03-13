¡Cambiada! Morena Rial anunció que va a estudiar

morena rial libre El cambio de vida de Morena Rial tras sus días tras las rejas.

Según trascendió, Morena Rial vivirá allí junto a su hijo menor Amadeo deberá estar monitoreada electrónicamente en todo momento para mantener el beneficio que le otorgaron y podrá recibir visitas de solo dos de sus amigos, previamente autorizados.

La última foto de Morena Rial tras las rejas

Tras conocerse la noticia fue su íntimo amigo y ex abogado Alejandro Cipolla el primero en celebrar la noticia compartiendo una captura de su última videollamada con Morena Rial en la cárcel.

morena foto carcel La foto de Morena Rial antes de recibir la prisión domiciliaria.

En la imagen se puede ver a Morena en su celda, con pelo suelto, sin maquillaje, lanzando un beso y dejando ver los tatuajes de su pecho. Además, trascendió que para mantener su prisión domiciliaria la joven deberá tener monitoreo electrónico en todo momento.

Los días de Morena Rial en la cárcel

Semanas antes, trascendieron de cómo es la vida de Morena Rial en la cárcel. "Trabaja de 9 a 18 horas con horario partido. Además, pasaría mucho tiempo mensajeándose constantemente con su amiga Evelyn, la misma que iba a prestar su casa para un posible arresto domiciliario", explicaron.

Además, el infirme sacó a la luz uno de los pedidos más reiterados de Morena quien en los últimos días estaría solicitando que le lleven hielo que comería para calmar su ansiedad.