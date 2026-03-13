Morena Rial salió del penal de Magdalena luego de que la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires firmara la prisión domiciliaria para tras su ingreso en septiembre de 2025 y se instaló en el departamento de su hermana Rocío Rial.
¡Cambiada! Morena Rial anunció que va a estudiar
Morena Rial habló sin filtros y anunció qué pasará con su futuro tras su salida del penal de Magdalena. Todos los detalles
A través del portero, Morena Rial habló con el periodista de A la Tarde y sorprendió al revelar los planes que tiene para su futuro. "Seguro empiece a estudiar abogacía. Obvio que voy a hacer las cosas bien para no estar más alejada de mis hijos”, confesó. “Fueron casi siete meses”, reflexionó.
Además, Morena dio detalles de su paso por el penal. “No dejó de ser un encierro en el caso de una cárcel, pero en ningún momento me faltaron el respeto, y la verdad que estuvo todo bien”, aseguró.
Según trascendió, Morena Rial vivirá allí junto a su hijo menor Amadeo deberá estar monitoreada electrónicamente en todo momento para mantener el beneficio que le otorgaron y podrá recibir visitas de solo dos de sus amigos, previamente autorizados.
La última foto de Morena Rial tras las rejas
Tras conocerse la noticia fue su íntimo amigo y ex abogado Alejandro Cipolla el primero en celebrar la noticia compartiendo una captura de su última videollamada con Morena Rial en la cárcel.
En la imagen se puede ver a Morena en su celda, con pelo suelto, sin maquillaje, lanzando un beso y dejando ver los tatuajes de su pecho. Además, trascendió que para mantener su prisión domiciliaria la joven deberá tener monitoreo electrónico en todo momento.
Los días de Morena Rial en la cárcel
Semanas antes, trascendieron de cómo es la vida de Morena Rial en la cárcel. "Trabaja de 9 a 18 horas con horario partido. Además, pasaría mucho tiempo mensajeándose constantemente con su amiga Evelyn, la misma que iba a prestar su casa para un posible arresto domiciliario", explicaron.
Además, el infirme sacó a la luz uno de los pedidos más reiterados de Morena quien en los últimos días estaría solicitando que le lleven hielo que comería para calmar su ansiedad.