¡Bombazo! Yanina Latorre reveló el famoso influencer que la acompañará en su panel

"Con uno ya he trabajado y ya lo confirmé" siguió para luego contar que volverá a trabajar con su amigo Lizardo Ponce con quien causó sensación con sus transmisiones en vivo durante la pandemia.

China Suárez sobre la aventura de la China Suárez y Gonzalo Heredia

Yanina Latorre apuntó contra la China Suárez y enumeró la lista de reveló nombres de famosas que fueron afectadas por los amoríos de la actriz con sus respectivos maridos y parejas confirmando el affaire entre la China y Gonzalo Heredia.

“Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal, Brenda Gandini (y podría estar todo el día). No sos empática con ninguna, no te importa nada de nadie”, escribía Yanina Latorre nombrando a Brenda Gandini por primera vez.

Tras su revelación, BrendaGandini y Gonzalo Heredia salieron a desmentirla, asegurando que nunca pasó nada entre el actor y la China Suárez mientras protagonizaban la novela Argentina Tierra de Amor y Venganza.

Al ser consultada en BONDI por el rumor, Yanina redobló la apuesta. "Habría que decirle a Gonzalo que hay fotos, o sea… porque hay material”, lanzó. "Hay material en una fiesta de ATAV, de ellos dos, en ese momento, chapando. Cuando en LAM lo hicimos, llegan fotos de ellos dos chapando. Ahí empezó todo el rumor”, cerró filosa.

Yanina Latorre reveló la prueba más explosiva que tiene contra la China Suárez

Yanina Latorre arrancó el miércoles más recargada que nunca y volvió a apuntar contra la China Suárez que confirmó que llevará a juicio a la panelista.

Sin filtro y picante como siempre, Yanina Latorre habló en BONDI desde Miami confirmando que su fuente de información en el Wandagte del 2021 fue Wanda Nara y dio más detalles sobre las pruebas que aún no revela de la China Suárez.

"Tengo de todo, tengo las fotos que la China Suárez le mandaba a Mauro Icardi desnuda y tocándose. Ellos hablaban por telegram", dijo la panelista sobre las pruebas que está guardando para el juicio.

"Lo que hizo es de un nivel de perversidad total, contarle todo a la mujer de tu amante, decirle que hagan terapia de pareja, ofrecer un trío. Yo tengo moralidad, si me meto con un casado no me hago amiga de su mujer", cerró Yanina.