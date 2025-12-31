¡Bombazo! ¿Wanda Nara y Claudia Ciardone hicieron un pacto para hundir a Martín Migueles?

"De Wanda puede venir cualquier cosa. ¿Viste que Ciardone es otro perfil? Está en otra, no anda en estas cosas y a mí me llamó la atención. A mí lo que me pasa particularmente es que Wanda, la China y toda esta cosa me tienen harto”, cerró De Brito picante.

Wanda Nara y Martín Migueles en crisis

A pesar de que Wanda Nara subió fotos desde la playa con Migueles, luego de que Claudia Ciardone hablara en SQP, la conductora dejó de seguir a Migueles en las redes.

wanda migueles pelea Wanda y Migueles en su peor momento.

Además, Pilar Smith fue por más y reveló que Wanda y Martín estarían en crisis. "Escándalo en Punta del Este. Wanda y Martín no se hablan. Él está llorando. Se pelearon. El mintió, ella está desilusionada", escribió la periodista en sus stories de Instagra.

Los mensajes de Migueles a Claudia Ciardone

En SQP analizaron cómo fue el intercambio de mensajes entre Martín Migueles y su ex Claudia Ciardone, mostrando incluso una captura de pantalla de los chats.

"¿Tu semana?", pregunta Martín. "¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte", sigue insistiendo a lo que Claudia Ciardone responde: "Estás loco, Martín. Vos estás re expuesto. Primero, esto te lo doy como consejo: Wanda está como en una vidriera, y aunque vos digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido arriesgar".

chatas claudia migueles Los mensajes del novio de Wanda Nara a Claudia Ciardone.

A pesar de la negativa, Martín Migueles vuelve a insistir. "Tomemos un café. Por favor", escribe el novio de Wanda Nara. Además, Claudia Ciardone describió al empresario como mujeriego y mentiroso cuando Sabrina Rojas le preguntó por las cualidades del socio de Piccirillo.