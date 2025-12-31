¡Bombazo! ¿Wanda Nara y Claudia Ciardone hicieron un pacto para hundir a Martín Migueles?

Claudia Ciardone rompió el silencio en Sálvese Quien Pueda y prendió fuego a Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, mostrando los mensajes que le mandó el polémico empresario.
Tras años alejada de los medios y la televisión, Claudia Ciardone volvió con todo exponiendo su intimidad al máximo, actitud que no pasó desapercibida para Adrián Pallares y Ángel de Brito. Los conductores hablaron en BONDI y lanzaron una escandalosa hipótesis sobre el escándalo entre Claudia Ciardone y Wanda Nara. “Yo no creo nada de todo esto de Wanda con Migueles. Me suena todo muy raro”, arrancó Pallares.
“Y Ciardone... ¿cómo entra acá? La verdad que yo que soy viejo me huelo a Wanda detrás de Ciardone, no sé por qué. No voy a decir eso, es mucho... pero me huelo a Wanda detrás…”, agregó.
"De Wanda puede venir cualquier cosa. ¿Viste que Ciardone es otro perfil? Está en otra, no anda en estas cosas y a mí me llamó la atención. A mí lo que me pasa particularmente es que Wanda, la China y toda esta cosa me tienen harto”, cerró De Brito picante.
Wanda Nara y Martín Migueles en crisis
A pesar de que Wanda Nara subió fotos desde la playa con Migueles, luego de que Claudia Ciardone hablara en SQP, la conductora dejó de seguir a Migueles en las redes.
Además, Pilar Smith fue por más y reveló que Wanda y Martín estarían en crisis. "Escándalo en Punta del Este. Wanda y Martín no se hablan. Él está llorando. Se pelearon. El mintió, ella está desilusionada", escribió la periodista en sus stories de Instagra.
Los mensajes de Migueles a Claudia Ciardone
En SQP analizaron cómo fue el intercambio de mensajes entre Martín Migueles y su ex Claudia Ciardone, mostrando incluso una captura de pantalla de los chats.
"¿Tu semana?", pregunta Martín. "¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte", sigue insistiendo a lo que Claudia Ciardone responde: "Estás loco, Martín. Vos estás re expuesto. Primero, esto te lo doy como consejo: Wanda está como en una vidriera, y aunque vos digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido arriesgar".
A pesar de la negativa, Martín Migueles vuelve a insistir. "Tomemos un café. Por favor", escribe el novio de Wanda Nara. Además, Claudia Ciardone describió al empresario como mujeriego y mentiroso cuando Sabrina Rojas le preguntó por las cualidades del socio de Piccirillo.