¡Bombazo! Sabrina Rojas separada, ¿por culpa de la novia de Karina Jelinek?

“Se fueron solos Lechuga, Flor y el hijo porque siempre vacacionan una vez al año los tres para que el pibe esté con los dos. No pasa nada entre ellos”, agregó pero este viaje y la actitud de Flor Parise habrían provocado la crisis en la flamante pareja.

Revelan por qué el nuevo novio de Sabrina Rojas es igual a Mauro Icardi

Sabrina Rojas confirmó su relación por todo lo alto subiendo una apasionada foto junto a su nuevo novio Gabriel Liñares, más conocido como “Lechu”.

El hombre que conquistó el corazón de Sabrina Rojas es un exitoso empresario dueño de varios boliches de Buenos Aires y ex de Flor Parise, la novia de Karina Jelinek, con quien tiene un hijo en común.

Tras su foto viral, fue la misma Sabrina Rojas quien dio detalles de su flamante noviazgo y hasta comparó a su pareja con Mauro Icardi contando cómo comenzó su relación.

“Lo conocí acá a la vuelta. Fui al bar Rene que está a la vuelta, fui a conocer a un chico que me iban a presentar. Este chico lo busca a él y le dice si podía mejorar mi caipirinha... Fue medio una icardeada. Lechuga lo conocía”, contó Sabrina Rojas aunque le quitó importancia a lo sucedido. "Pero no son amigos íntimos. Después me lo crucé un par de veces y apenas nos saludamos, pero un día charlamos”, reveló.

Sabrina Rojas habló de las condiciones económicas que debe tener un hombre para conquistarla

En Pasó en América, Sabrina Rojas y sus compañeras de panel debatieron sobre sus romances con hombres que con ingresos menores a los de ellas.

"Antes si me enamoraba, me enamoraba. Hoy en la madurez mínimo de mí (lo que gana ella) para arriba. Uno se va aburguesando", dijo Sabrina Rojas reconociendo que llegó a pagarle la obra social a un ex.

Sin embargo, Sabrina Rojas habló de su nuevo novio y confirmó que cumple con sus exigencias. "Y René tengo entendido que labura bien asique sería el candidato ideal", dijo divertida.