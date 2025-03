¡Bombazo! Qué está pasando entre Mauro Icardi y su abogada: "Confundido".

“Una confusión, en el medio de todo esto, un padre que lucha, que va tanto… empezó a mirarlo con ojos de admiración. Ella le dijo ‘Te voy a recuperar a tus hijas’ y él también la empezó a ver con ojo de ‘Qué mujeraza, qué bien’...”, agregó sobre la situación que está viviendo el futbolista y su familia.

El audio de la abogada de Mauro Icardi sobre la China Suárez: "Tan tóxica como..."

Tras su escandaloso accionar, salieron a la luz audios de Lara Piro, una de las ex abogadas de Mauro Icardi, destrozando a la China Suárez en una conversación que subió el ejército de LAM.

"Tiene que ser inteligente, que la corra, la China se va a ir sola. Te estoy diciendo que se lo dije yo, que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y put... Lo sabe todo el mundo”, dice la abogada.

“Yo le recomendé, como la tía Lara, como me dice él, que no tenga pibes, que no la haga su novia... Por eso si vos escuchás las grabaciones que hay él dice ‘No es mi novia, no es mi pareja’ y a las chicas se las presenta como una amiga”, agregó la esposa de Rodolfo Barili.