pampita martin pepa ¡Bombazo! Pampita separada de Martín Pepa: "Él la dejó".

"La razón de la separación la tiene Martín Pepa, que entre el jueves y el vienes hubo un llamado con Carolina antes de que ella viaje al sur para obviamente decirle "mirá, esto no... no... no tiene continuidad. El vive en Nueva York...", explicaron sobre la explicación que le habría dado a Pampita.

Pampita dioa en Villa La Angostura

En esta oportundiad, Pampita viajó con todos sus hijos y sus mejores amigas para disfrutar de unas vacaciones invernales en Villa la Angostura.

Desde allí, Pampita volvió a marcar tendencia protagonizando un verdadero desfile de looks e incluso siguiendo los pasos fashionistas de Wanda Nara.

Al igual que Wanda Nara quien también eligió Villa la Angostura para sus vacaciones familiates, Pampita se la jugó luciendo un jumpsuit nude ultra XS marcando sus curvas a la perfección.

pampita jumpsuit nieve wanda nara

A sus 47 años, Pampita deslumbró posando en ropa interior ultra XS

Tras sus vacaciones en Estados Unidos donde se reencontró con su novio Martín Pepa, Pampita regresó al país y enloqueció a sus fans con adelantos de la última campaña que protagonizó.

A sus 47 años, Pampita volvió a ser elegida por una reconocida marca de lencería para modelar sus explosivos diseños y la top demostró que está más fabulosa que nunca.

pampita ropa interior

En el pequeño adelanto publicado por la top, Pampita deslumbró a sus followers luciendo un audaz conjunto de corpiño y bombacha hilo dental roja infernal, imposible de pasar desapercibido.

Pampita defendió a Benjamín Vicuña

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre reveló que se comunicó con Pampita para preguntarle su opinión sobre las acusaciones de la China Suárez y la modelo fue contundente.

"Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente, generoso. Siempre fue así" arrancó Pampita mientras disfruta de sus vacaciones en New York.

"Su vida entera son sus hijos, son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre", expresó Pampita defendiendo de forma rotunda el rol paternal de Benjamín Vicuña.