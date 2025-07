¡Bombazo! Mauro Icardi donará toda la ropa de Wanda Nara y sus hijos.

Mientras sigue mostrándose más enamorado que nunca de la China Suárez en Turquía, Mauro Icardi llevará a Wanda Nara a la justicia por filtrar esos videos y, como si no fuera suficiente, donará sus pertenencias según revelaron en SQP.

"Dos fundaciones recibieron un mensaje de Mauro Icardi, en el que decía que quería donar parte de la ropa de Wanda y de sus hijos varones, con la excusa de: 'Acá ya no vive nadie y no van a volver, y hay muchas cosas, no sobra el espacio'. También incluiría parte de las carteras de Wanda que tiene en Argentina", explicó Pepe Ochoa.