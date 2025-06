¡Bombazo! Los mensajes de Luciana Elbusto con Riquelme: "Mostrame..."

luciana elbusto riquelme.jpg Los mensajes de Luciana Elbusto con Riquelme: "Mostrame...".

"Mostrame lo linda que estas", es uno de los tantos mensajes que le escribió Riquelme a Elbusto. Además, el periodista aseguró que todo comenzó tres años atrás.

Apareció el video más comprometedor de Luciana Elbusto, la amante de Diego Brancatelli

Además de dar detalles íntimos de la relación con Diego Brancatelli, Luciana Elbusto incluso habló del llamado que recibió por parte de la esposa del periodista, Cecilia Insigna.

luciana elbusto video cecilia.jpg

Ahora, salió a la luz un video de Luciana Elbusto burlándose de Cecilia Insigna con indirectas de lo más picantes y atrevidas. En la publicación se la puede ver tomando algo en una taza mientras suena un audo que ella imita repitiendo la siguiente frase,

"No, Dios dijo 'no desearás la mujer de tu prójimo', a ustedes les dijo (hombres), a nosotras no nos dijo nada", dice Luciana Elbusto.

Luciana Elbusto fue por más: "Seguiría siendo la amante de Brancatelli"

Además de confirmar su relación clandestina que duró más de cinco años, Luciana Elbusto respondió sin filtros redoblando la apuesta.

"¿Si no hubieran salido los chats sexuales a la luz vos seguirías siendo la amante de Brancatelli?, le preguntaron a lo que la rubia dijo "Sí obvio", dejando a las panelistas impactadas.

Además, Luciana Elbusto confesó que recibió una llamada por parte de Cecilia Insigna, la mujer de Brancatelli y que no quiso atenderla. "No me daba la cara".

Luciana Elbusto reveló cómo hicieron para que la mujer de Brancatelli no se enterara de su romance

En Pasó en América, Luciana Elbusto terminó su raid mediático confesando cómo evolucionó su relación con Diego Brancatelli convirtiéndose en un romance clandestino.

¿Cecilia Insigna se enteró cuando explotó todo esto mediáticamente o ya lo sabía?”, le preguntó Natalie Weber, a lo que Elbusto respondió: “No, no, no creo que haya sabido antes, Nati. No creo que haya sabido nada”. “¿Pero cómo? ¿En cinco años? ¿Cómo no se va a dar cuenta?”¿En ningún momento Cecilia sospechó nada?, insistió Aylén Bechara.

“Y eso no sé, eso es algo de la pareja. A ver, todos dicen cinco años, pero no es que estuvimos cinco años. O sea, también tuvimos nuestro vínculo de amistad a veces”, explicó Luciana Elbusto sobre el desconocimiento de Cecilia Insina de la aventura de su marido.