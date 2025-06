¡Bombazo! Le ordenaron a Icardi que festeje el Día del Padre en el chateau de Wanda Nara ¿sin la China Suárez?

mauo icardi dia del padre juez.jpg Le ordenaron a Icardi que festeje el Día del Padre en el chateau de Wanda Nara ¿sin la China Suárez?.

Al igual que aconsejaron en sus primeros encuentros, la China Suárez no asista. "Encima en el escrito Hagopian aclara que la China no podrá estar presente. Me dicen que Maurinio está endemoniado", agregó Yanina.

Mauro Icardi defendió a la China Suárez y ninguneó a Wanda Nara: " Soltá Wandix"

Tras las stories de Wanda Nara, Mauro Icardi respondió con todo con un descargo letal contra Wanda Nara y en defensa de la China Suárez."¿Me parece a mí o se le está dando vuelta la tortilla y cayendo las caretas a más de uno? Con razón andan un poco irritados del otro lado escribiendo barbaridades que no voy a reproducir en mis redes", comenzó diciendo el jugador.

"¿Revinculación siguen diciendo? No existe ninguna revinculación porque el vínculo siempre estuvo (dicho por especialistas, no por mí) y todo en expediente", siguió. Picante, Mauro Icardi apunto contra Wanda Nara acusándola de celosa. "Soltá de una vez Wandix, muchos celos, mucho rencor, mucha envidia... "Respetá a mi nueva pareja, a mi futura mujer", agregó.

Por último, el jugador se comparó con Johnny Depp. "Sigan comprando el circo del Lamborghini rosa, que yo voy por la tenencia de mis hijas! Y cada vez más cerca... Tic, Tac, Tic. ¡Falta poco Johnny!", concluyó.