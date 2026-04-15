¡Bombazo! Las primeras fotos de la serie vertical de Wanda Nara

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La ficción, se llamará Triángulo amoroso y se inspirará en la historia real entre Wanda Nara y Maxi López haciendo referencia a todos sus escándalos y cruces mediáticos.

serie wanda 2 Yanina Latorre filtró las fotos de la serie de Wanda Nara y Maxi López.

El explosivo elenco de la serie de Wanda Nara: ¿quién será la China Suárez?

ya salió a la luz el elenco de actores que la acompañará en su gran debut en la que tendrá como galán a Agustín Bernasconi, ex cantante de MYA.

Además se confirmó que Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés conocida por su trabajo en Envidiosa y pareja de Esteban Lamothe será quien interpreté a la China Suárez.

china serie wanda Débora Nishimoto interpretará a la China Suárez en la serie vertical de Wanda Nara.

Pachu Peña será el abogado de Maxi López, Gerogina Barbarossa la abogada de Wanda Nara, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia.

Wanda Nara tendrá a un ex amante como galán de su novela

Wanda Nara y Agustín Bernasconi habrían tenido una relación oculta meses atrás. “Tuvieron un romance, lo elige Wanda, lo hace para joder a Icardi, porque fue con el que lo agarró cuando estuvo con la China”, aseguró Yanina Latorre en SQP.

La conductora dio detalles escandalosos del romance que habría enfurecido a Mauro Icardi. “Se habló de un rumor entre ellos. En el 2021, Icardi descubrió que hablaban hot y le encontró fotos del pibe desnudo en el teléfono de Wanda, después pasó lo de la China y nunca se llevó a cabo el encuentro”.

wanda nara agustin.jpg Agustín Bernasconi será el galán en la serie de Wanda Nara.

“Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, dicen que concretó, que garcha…”, disparó sin filtro a lo que su panelista Majo Martino respondió contundente. “Te lo confirmo, ellos estuvieron. No de buena fuente, de muy buena”.