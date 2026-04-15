Wanda Nara y Maxi López comenzaron con las grabaciones de su serie vertical y ya se viralizaron fotos del detrás de cámara.
¡Bombazo! Las primeras fotos de la serie vertical de Wanda Nara
Explosión en las redes sociales por las imágenes de la grabación de la serie de Wanda Nara y Maxi López. Los detalles
Fue Yanina Latorre quien sorprendió a los seguidores con un pequeño anticipo de lo que se verá en la serie en la que también participará al igual que otros famosos como Pachu Peña y Georgina Barbarossa, entre otros.
En las fotos se puede ver a Yanina Latorre junto a Wanda Nara luciendo un look casual y otra postal en la que Yanina está conduciendo un programa de televisión que tiene como invitada a Nora Colossimo, mamá de Wanda.
La ficción, se llamará Triángulo amoroso y se inspirará en la historia real entre Wanda Nara y Maxi López haciendo referencia a todos sus escándalos y cruces mediáticos.
El explosivo elenco de la serie de Wanda Nara: ¿quién será la China Suárez?
ya salió a la luz el elenco de actores que la acompañará en su gran debut en la que tendrá como galán a Agustín Bernasconi, ex cantante de MYA.
Además se confirmó que Débora Nishimoto, una actriz de origen japonés conocida por su trabajo en Envidiosa y pareja de Esteban Lamothe será quien interpreté a la China Suárez.
Pachu Peña será el abogado de Maxi López, Gerogina Barbarossa la abogada de Wanda Nara, mientras que César Bordón y Sebastián Presta tendrán roles clave dentro de la historia.
Wanda Nara tendrá a un ex amante como galán de su novela
Wanda Nara y Agustín Bernasconi habrían tenido una relación oculta meses atrás. “Tuvieron un romance, lo elige Wanda, lo hace para joder a Icardi, porque fue con el que lo agarró cuando estuvo con la China”, aseguró Yanina Latorre en SQP.
La conductora dio detalles escandalosos del romance que habría enfurecido a Mauro Icardi. “Se habló de un rumor entre ellos. En el 2021, Icardi descubrió que hablaban hot y le encontró fotos del pibe desnudo en el teléfono de Wanda, después pasó lo de la China y nunca se llevó a cabo el encuentro”.
“Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, dicen que concretó, que garcha…”, disparó sin filtro a lo que su panelista Majo Martino respondió contundente. “Te lo confirmo, ellos estuvieron. No de buena fuente, de muy buena”.