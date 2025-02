¡Bombazo! La comprometedora foto de la China Suárez y Gonzalo Heredia en la fiesta de ATAV

china suarez gonzalo heredia fiesta.jpg La comprometedora foto de la China Suárez y Gonzalo Heredia en la fiesta de ATAV.

En la postal se puede ver a la China Suárez hablando muy cerca y cariñosa al oido de Gonzalo Heredia y agarrandole la nuca. "Oh casualidad Vicuña no estaba presente... los técnicos por algo hablan", dijo Pilar Smith en Gossip mientras mostraban la fotografía.

Las fotos de la China Suárez usando la ropa de Wanda Nara en su viaje con Mauro Icardi

Yanina Latorre quien mandó al frente a la China Suárez confirmando que la actriz usó la ropa de Wanda Nara en su paso por Milán.

La China Suárez eligió un llamativo tapado de piel con forma de Kuromi el personaje antagonista de la famosa Hello Kitty. La nipona no da puntada sin hilo", expuso Yanina Latorre. "Este personaje es una versión 'oscura' o traviesa de Hello Kitty. Es rebelde, sarcástico, pero encantador. Es el opuesto de Hello Kitty... Me vuelvo locaaaa. Si usaran la cabeza para cosas productivas", siguió.

china suarez usando ropa wanda.webp

“La batita es de Wanda, ¿entendes? Es el vuelto a la foto de L-Gante en el baño de Milán con los perfumes de Mauro. Icardi despechado ok, pero la China que se presta a esto es muy fondo de olla”, cerró Yanina Latorre provocando una catarata de reacciones en las redes.