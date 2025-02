¡Bombazo! Aseguran que la China Suárez y La Joaqui se pelearon por James Rodríguez

Días antes fue Yanina Latorre quien sorprendió al contar la pelea entre la Joaqui y la China Suárez. "La Joaqui eran amigas y la detesta porque se encamó con Ecko", decía Yanina Latorre en BONDI.

La Joaqui sin filtros sobre la China Suárez: "No me la cruzo".

La Joaqui rompió el silencio y habló de los rumores que reveló Yanina Latorre asegurando que fue traicionada por la China Suárez quien habría tenido un affaire con el cantante Ecko.

En el programa Cortá por Lozano, La Joaqui desmintió su supuesto romance con Ecko y habló sin filtros del distanciamiento con la China Suárez.

“Uno a veces se desvincula porque cuando vas creciendo vas teniendo gustos distintos. A mí me gusta el RKT y a vos te gusta el pop, entonces vos a la tarde querés tomarte unos mates escuchando a Selena Gómez y yo quiero escuchar a Pablo Lescano con un terere", arrancó La Joaqui.

“No está todo mal. No tuve ningún problema con ella. Tenemos la mejor. La verdad no me la cruzó hace un montón porque yo estoy en otra. No habló hace un montón y soy muy particular con las redes. Hay cosas que están buenas charlarlas en personas o no charlarlas”, cerró.