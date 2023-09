Blake Lively presume su figura postparto en jumpsuit shiny y paraliza la alfombra

blake lively nyfw 2.jpg

Fashionista consagrada, Blake Lively asistió al exclusivo desfile de Michael Kors y le robó el protagonismo a famosas como Vanessa Hudgens, Rita Ora, Halley Berry, Anitta, entre otras celebs que dieron cátedra de sofisticación y estilo.

En esta oportunidad, Blake Lively apostó por la tendencia shiny con un jumpsuit íntegramente bordado en paillettes doradas luciendo como toda una diva de oro. La rubia se la jugó con un diseñó súper ajustado marcando su figura a la perfección.

Blake Lively arrasó en bikini

Blake Lively decidió reventar las redes sociales al postear algunas imágenes donde se la ve lucir un diminuto bikini rojo mientras disfruta al sol de una bebida.

Blake Lively.jpg La actriz Blake Lively promocionado su bebida "Betty Buzz".

En las fotos se la ve a la actriz Blake Lively lucir un espectacular bikini de estilo retro, con una cómoda panty de tiro alto, la cual es ideal para tener control del abdomen y para acentuar la cintura. Este tipo de prendas puede lucir muy bien en la mayoría de tipos de cuerpo y también es recomendado para mujeres curvy.

Las imágenes fueron publicadas para promocionar "Betty Buzz" una marca de bebidas grasificadas de la que Lively es dueña.

La actriz ya lleva compartidas más de 10 fotos en su cuenta de Instagram, y ya supera los 2 millones y medio de likes en total.

Blake Lively 2.jpg La actriz Blake Lively promocionado su bebida "Betty Buzz".

¿Ryan Reynolds no es el padre de los hijos de Lively?

En las últimas horas el matrimonio Lively-Reynolds se vio envuelto en un verdadero escándalo, ya que la actriz tuvo que salir a dementir que su entrenador personal NO es el padre de sus hijos.

Esto surgió luego de que una seguidora comentara en la publicación junto a unos emoticonos de llamas de fuego: "¿Cómo puedes tener 4 hijos?". A lo que la actriz ha respondido etiquetando a su entrenador personal, Don Saladino.

Rápidamente Lively se dio cuenta de que su comentario podría causar revuelo, y ha comentado de nuevo haciendo uso de su característico humor: "Espera. No. Así no es. Él no es el padre. Él es solo el que me ayuda a entrar en mi ropa después de nuevo. Es incluso mejor persona y amigo que entrenador. Y eso es decir mucho", escribió la actriz.