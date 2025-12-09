Aseguran que Zaira Nara volvió con el padre de sus hijos, Jakob Von Plasen

zaira jakob Zaira Nara y su ex Jakob Von Plessen coincidieron en Mendoza.

Mientras tanto, Jakob sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen tomando el mate de la marca de Zaira Nara. Además, subió fotos del hijo menor de la pareja, iniciando las sospechas sobre un posible encuentro familiar en Mendoza.

Escándalo inesperado entre Zaira Nara y Cami Mayan

Según trascendió, Camila Mayan habría cruzado mirdas con Bauletti, el streamer vinculado sentimentalmente con Zaira Nara desde hace semanas.

Como si no fuera suficiente, Camila Mayan fue por todo y expresó su interés por el joven que públicamente se ha mostrado con Zaira Nara, generando toda una revolución entre sus fans.

"Es fachero Bauletti. Yo una vez lo vi acá cuando vinieron al canal los dos. Y ellos dijeron algo así como que no invitan a las mujeres a salir. Entonces, ¿Qué hacés? Tengo la misma pregunta que me hacen ustedes cuando me dicen cómo hacen para tener algo con ellos" dijo Cami sin filtros aunque Zaira Nara todavía no hace declaraciones al respecto.

zaira cami bauletti Qué pasó entre Zaira Nara y Cami Mayan.

Días antes, Zaira Nara fue relacionada con Ian Lucas, el famoso influencer y youtuber que está causando sensación en Masterchef Celebrity y que tendría un amorío con Evangelina Anderson.

Si bien no dio declaraciones, salió a la luz que Ian Lucas estaría interesado en Zaira Nara y que tendría la aprobacion de Maxi López y Wanda Nara, que estarían felices con la posible pareja.