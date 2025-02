Aseguran que Marina Calabró se ofendió en un pase y se fue llorando del noticiero

La producción del programa incluso pasó el video del momento tenso de la pareja en los Martín Fierro y esto no le habría caído nada bien a Marina Calabró. En Bondi, Pepe Ochoa contó que la periodista no la pasó bien con la situación y que incluso hubo lágrimas.

Quién es la famosa que hizo estallar de celos a Marina Calabró por Rolando Barbano

Además, Marina Calabró y Rolando Barbano arrancan un año lleno de cambios laborales con su llegada al canal A24 donde cada uno tendrá programa propio.

En medio de todas estas novedades, Marina Calabró recibió a Soledad Larghi en el Diario de Mariana y confesó los celos que siente por la periodista que trabajará con Rolando Barbano.

marina calabro rolando celos.jpg

¿Viene Sole Larghi? ¿Viene la pareja televisiva de mi Rolando Barbano?” arrancó filosa Marina Calabró. "Estoy un poco celosa de Sole Larghi… debo decirlo”, siguió sin pelos en la lengua.

Marina Calabró y Rolando Barbano apasionados en Mar del Plata: "El hombre de mis sueños"

La pareja disfrutó de un fin de semana en la costa y, a través de su cámara inmortalizaron su cena romántica frente al mar.

marina calabro rolando mar del plata cena.jpg

"Una cena increíble… una vista perfecta… y el hombre de mis sueños Te amo Rolando Barbano. Gracias al hotel por por sumarle magia a un fin de semana inolvidable", escribió Marina Calabró junto a las postales..

Marina Calabró enojada con Ángel de Brito

Marina Calabró y Rolando Barbano rompieron el silencio y hablaron de su distanciamiento de Ángel de Brito, amigo y ex compañero de la conductora.

Marina Calabró y Rolando Barbano dieron detalles de su romance en el Diario de Mariana y expresaron su indignación por los comentarios que hicieron sobre su relación en LAM.

MARINA CALABRO ANGEL DE BRITO PELEA.jpg

A la salida del programa, Marina y Rolando le dieron una nota a la cámara de Puro Show y redoblaron la apuesta contra Ángel de Brito y su equipo.

"Yo no ando levantando deditos porque siento que ese dedito que levanto me señala a mí también... Contamos lo que sentimos y qué ¿es un pecado eso?, dijo Marina Calabró sobre las demostraciones públicas de cariño que tienen con Rolando Barbano. "A mi me dolió hubo calificativos muy despectivos", cerró compungida.

A sus 51 años, Marina Calabró marca tendencia animal print con su mini al ras

Marina Calabró sigue encendiendo el verano confirmando su amor por los prints y estampas con modelos de lo más frescos y sexys, ahora desde DDM.

Durante las vacaciones de verano de Mariana Fabbiani en Punta del Este, Marina Calabró fue elegida para conducir el Diario de Mariana.

marina calabro rolando barbano angel de brito.avif

Como hace con cada uno de sus trabajos sea en televisión o radio, Marina Calabró está usando cada uno de sus programas para lucir las tendencias del momento.

Fanática total del animal print, Marina Calabró no dejó de lado el leopardo arrancando el 2025 súper sexy con una mini ultra XS combinada con body negro y escotazo.