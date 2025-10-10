Aseguran que el nuevo novio de Wanda Nara la hizo pasar un papelón frente a las cámaras

wanda martin papelon Wanda Nara y Martín Migueles vivieron un incómodo momento frente a las cámaras.

Sin embargo, mientras las cámaras grababan todo el encuentro, Martín Migueles le corrió la cara a Wanda Nara lo que provocó el comentario de los integrantes de Desayuno Americano. "¿Ustedes vieron eso, chicos?”, preguntóJuli Navarro, mientras Luis Bremer comentaba como le cortó el rostro Martín a Wanda. “¡Dos veces!”, agregaban todos impactados por las imágenes.

Wanda Nara almorzó con Martín Migueles y Maxi López

Días antes, Wanda Nara se reencontró con su ex marido Maxi López quien llegó a la Argentina para participar de Masterchef Celebrity junto a la top.

Fiel a su estilo, Wanda Nara no solo lo recibió con un asado familiar sino que lo hizo en la mansión de su flamante novio en Nordelta.

wanda nara maxi lopez El encuentro de Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles.

Fue el mismo Migueles quien preparó el asado para Maxi López quien se mostró feliz con la flamante relación.“Las relaciones de ella son las relaciones de ella y yo no me meto en las relaciones de ella, no me interesa. Ella puede hacer lo que quiera”, arrancó en LAM.

"Yo me ocupo de lo cotidiano de los chicos: sus entrenamientos, sus colegios, sus cosas. Si ella viaja o no, nos organizamos. Somos un equipo para que los chicos estén bien”, siguió.