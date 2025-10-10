Inicio Farándula Wanda Nara
¿La hundió?

Aseguran que el nuevo novio de Wanda Nara la hizo pasar un papelón frente a las cámaras

El insólto episodio que vivieron Wanda Nara y Martín Migueles que quedó grabado y generó enorme revuelo. Los detalles

Por UNO
El polémico episodio que vivieron Wanda Nara y Martín Migueles.

El polémico episodio que vivieron Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara y su nuevo novio Martín Migueles, socio y mejor amigo de Elías Piccirillo, siguen mostrándose en público confirmando su romance por todo lo alto.

Luego de que Wanda Nara asistiera al cumpleaños de su hermana Zaira Nara junto a Martín, e incluso viajaran a Punta del Este, el polémico empresario fue a buscarla a los estudios de Telefé donde Wanda está grabando la nueva temporada de Masterchef Celebrity.

Rodeado por periodistas que esperaban a Wanda Nara, Martín Migueles llegó a la puerta a bordo de la lujosa camioneta de la rubia que no dudó en subirse y besar a su pareja.

wanda martin papelon
Wanda Nara y Mart&iacute;n Migueles vivieron un inc&oacute;modo momento frente a las c&aacute;maras.

Wanda Nara y Martín Migueles vivieron un incómodo momento frente a las cámaras.

Sin embargo, mientras las cámaras grababan todo el encuentro, Martín Migueles le corrió la cara a Wanda Nara lo que provocó el comentario de los integrantes de Desayuno Americano. "¿Ustedes vieron eso, chicos?”, preguntóJuli Navarro, mientras Luis Bremer comentaba como le cortó el rostro Martín a Wanda. “¡Dos veces!”, agregaban todos impactados por las imágenes.

Wanda Nara almorzó con Martín Migueles y Maxi López

Días antes, Wanda Nara se reencontró con su ex marido Maxi López quien llegó a la Argentina para participar de Masterchef Celebrity junto a la top.

Fiel a su estilo, Wanda Nara no solo lo recibió con un asado familiar sino que lo hizo en la mansión de su flamante novio en Nordelta.

wanda nara maxi lopez
El encuentro de Wanda Nara, Maxi L&oacute;pez y Mart&iacute;n Migueles.

El encuentro de Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles.

Fue el mismo Migueles quien preparó el asado para Maxi López quien se mostró feliz con la flamante relación.“Las relaciones de ella son las relaciones de ella y yo no me meto en las relaciones de ella, no me interesa. Ella puede hacer lo que quiera”, arrancó en LAM.

"Yo me ocupo de lo cotidiano de los chicos: sus entrenamientos, sus colegios, sus cosas. Si ella viaja o no, nos organizamos. Somos un equipo para que los chicos estén bien”, siguió.

Temas relacionados:

Te puede interesar