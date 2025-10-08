El desolador testimonio de las hija de Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Quiere separarnos"

Francesca, la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi también expresó sus deseos de quedarse en Argentina. “Por el lado de ella también hay cosas sumamente fuertes. ‘Si me separan de mí mamá me arruinan la vida. Soy feliz en Argentina en mi colegio con mis amigas, con mis abuelos y mis hermanos’”, habría dicho la pequeña.

Wanda Nara furiosa por la actitud de Mauro Icardi con sus hijas

Semanas antes, Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi luego de que el jugador eligiera pasar el Día del Niño alejado de sus hijas. Además, la rubia lo cuestionó por no pagar la obra social ni cuota de alimentos mientras que sí lo hace con los hijos de la China Suárez.

“Ayer fue el día del niño … Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el dia del padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc. ¡Ah, pero el nombre escrito, que no falte en las zapatillas o remeras para el show!”, escribió.

wanda nara enojo icardi dia del niño Wanda Nara publicó lo peor que hizo Mauro Icardi con sus hijas en el Día del Niño.

“No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc, es violencia”, afirmó Wanda. “Después reclamas tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones”, agregó. "Como si fuera poco te haces cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo haces solo por venganza a tu familia”, reveló, y acusó: “El colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGAS”.