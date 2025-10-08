Inicio Farándula Wanda Nara
El desolador testimonio de las hija de Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Quiere separarnos"

Dieron a conocer algunas de las declaraciones de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi contra el futbolista. Los detalles

Mientras siguen las repercusiones y críticas por el viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a Madrid, dieron a conocer el impactante testimonio que dieron las hijas del jugador con Wanda Nara.

Fue el periodista Juan Etchegoyen quien reveló parte de las declaraciones que dieron Francesca e Isabella ante la Justicia. “Icardi se las quiere llevar a Turquía y las nenas no quieren instalarse allá bajo ningún punto de vista. Es más, a mí me dicen que una de las dos nenas sigue muy enojada con Mauro”, arrancó el periodista en Mitre Live.

"Por ejemplo Isabella dice textuales como ‘¿Papá quiere lo peor para nosotras? ¿Cómo va a separarnos de mi mamá y mis hermanos?’", siguió.

Francesca, la hija mayor de Wanda Nara y Mauro Icardi también expresó sus deseos de quedarse en Argentina. “Por el lado de ella también hay cosas sumamente fuertes. ‘Si me separan de mí mamá me arruinan la vida. Soy feliz en Argentina en mi colegio con mis amigas, con mis abuelos y mis hermanos’”, habría dicho la pequeña.

Wanda Nara furiosa por la actitud de Mauro Icardi con sus hijas

Semanas antes, Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi luego de que el jugador eligiera pasar el Día del Niño alejado de sus hijas. Además, la rubia lo cuestionó por no pagar la obra social ni cuota de alimentos mientras que sí lo hace con los hijos de la China Suárez.

“Ayer fue el día del niño … Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el dia del padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc. ¡Ah, pero el nombre escrito, que no falte en las zapatillas o remeras para el show!”, escribió.

“No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc, es violencia”, afirmó Wanda. “Después reclamas tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones”, agregó. "Como si fuera poco te haces cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo haces solo por venganza a tu familia”, reveló, y acusó: “El colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGAS”.

