araceli gonzalez dieta sibo 2.jfif Araceli González paralizó las redes con su cambio físico: "Bajé 3 kilos en un mes".

“También, de manera extrema dejé de consumir la lactosa porque a veces me daba como un 'Bueno como una tortita con lactosa, no importa' y el gluten también 'Ah, bueno, un pancito que me va a hacer' ¡No! La diferencia es atroz", siguió.

"Bajamos comiendo bien y saludable 3 kilos. ¡En un mes! ¡Pero ojo! Cada cuerpo es diferente siempre consulta a profesionales médicos y nutrición", cerró mostrando su comida.

araceli gonzalez dieta sibo 1.webp Araceli González paralizó las redes con su cambio físico: "Bajé 3 kilos en un mes".

►TE PUEDE INTERESAR: Qué es el TDAH, el trastorno que sufre Soledad Fandiño

¿Qué es el SIBO, la enfermedad que padece Araceli González?

En pocas palabras, el SIBO o Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado, es una enfermedad que hace referencia a una gran presencia de bacterias en esa parte del aparato digestivo. Este síndrome heterogéneo se caracteriza por un número excesivo de las bacterias presentes en el intestino delgado.

Araceli Gonzalez SIBO.jpg

Los especialistas aseguran que el SIBO se genera cuando microorganismos que son abundantes en el intestino grueso (también llamado colon), se empiezan a acumular en exceso en el intestino delgado. No obstante, advierten que puede confundirse con la celiaquía, el colon irritable o la intolerancia a la lactosa.

"Lo tomé muy tranquila, no puedo hacer nada, son los stops que nos pone la vida cuando uno está muy acelerado y no se da cuenta. Lo bueno es estar lúcido para darse cuenta a tiempo. Me sirve para volver al camino de comer bien, con los tiempos correspondientes", aseguró González.

Araceli Gonzalez.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Un misterioso trastorno cerebral desconcierta a los médicos

"No consumo lactosa porque soy intolerante, ni gluten porque no me hace bien", continuó diciendo la actriz.

"Muchos, que como yo, no sabían lo que es, muchos que saben todo y te recomiendan nutricionista, y la verdad que no me asusta la dieta, al contrario, me pone muy bien. Lo más importante es tener el diagnóstico, muchas veces nos sentimos inflamados del abdomen, constipados, mal de los intestinos, que nos cae todo horrible. Es importante ir a un médico para saber qué tenemos y nos trate como corresponde", reflexionó la protagonista de "Provócame".