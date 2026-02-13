Ángel de Brito confirmó quién fue la periodista que le mandó fotos a Mauro Icardi y explotó todo

nazarena mauro icardi Ángel de Brito prendió fuego a Naza di Serio.

Lejos de dejarlo pasar, Naza Di Serio redobló la apuesta y le contestó a De Brito aunque su respuesta no fue contundente. "Jajaj qué? Mirá que soy media gila pero meterme ahí justo ahora sería demasiado", escribió sobre el presente aunque no negó que lo haya hecho en el pasado.

La China Suárez sin filtros sobre las fotos de Mauro Icardi de fiesta en Estambul

La China Suárez salió con los tapones de punta luego de que circularan imágenes de Mauro Icardi disfrutando de la noche de Estambul.

Mientras la China Suárez estba en Argentina promocionando la segunda temporada de En el Barro, Mauro Icardi asistió al cumpleaños de un compañero del Galatasaray y se lo vio muy cerca de una morocha lo que despertó rumroes sobre una posible infidelidad.

Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez compartió las imágenes que subieron los portales y explicó la situación. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose.

china suarez reaccion foto mauro La tremenda reacción de la China Suárez tras las fotos de Mauro Icardi de fiesta.

“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.