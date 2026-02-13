Días atrás, la China Suárez reapareció en el programa de Moria Casán, confesó que revisa el celular de Mauro Icardi y aseguró que hay varias famosas casadas y solteras que han tratado de seducirlo estando en pareja con ella.
Ángel de Brito confirmó quién fue la periodista que le mandó fotos a Mauro Icardi y explotó todo
Aparecieron fotos de la famosa periodista que habría querido conquistar a Mauro Icardi a pesar de estar con la China Suárez.
En un primer momento se señaló a Sabrina Rojas como una de las famosas interesadas en Mauro Icardi aunque ahora ha sido Ángel de Brito quien publicó su identidad.
"Están todos diciendo sin nombrarla, Naza Di Serio es la que le mandó fotos hoy a Mauro Icardi", publicó Ángel de Brito en su cuenta de X junto a una foto de la panelista del programa de Moria Casán.
Lejos de dejarlo pasar, Naza Di Serio redobló la apuesta y le contestó a De Brito aunque su respuesta no fue contundente. "Jajaj qué? Mirá que soy media gila pero meterme ahí justo ahora sería demasiado", escribió sobre el presente aunque no negó que lo haya hecho en el pasado.
La China Suárez sin filtros sobre las fotos de Mauro Icardi de fiesta en Estambul
La China Suárez salió con los tapones de punta luego de que circularan imágenes de Mauro Icardi disfrutando de la noche de Estambul.
Mientras la China Suárez estba en Argentina promocionando la segunda temporada de En el Barro, Mauro Icardi asistió al cumpleaños de un compañero del Galatasaray y se lo vio muy cerca de una morocha lo que despertó rumroes sobre una posible infidelidad.
Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez compartió las imágenes que subieron los portales y explicó la situación. “Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos)”, escribió, junto a varios emojis de caritas riéndose.
“Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, se puedo leer.