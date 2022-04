Alina Moine redobló y fue contundente sobre su relación con Gallardo: "Me saco una selfie y se las mando"

alina gallardo 2.webp

"Me llamó Geraldine, y me dijo que está en el sur, que no tiene novio, y que está con uno de los hijos que juega en River. También me dijo 'a Marcelo lo quieren destruir. No soportan verlo, que sea un número uno. Es un plan sistemático desde hace años para bajarlo del lugar en donde está'. Y Geraldine dice que sigue junto a Marcelo Gallardo", informó la panelista de Socios del Espectáculo.

Ahora, luego de ser desmentida por la esposa del técnico, Alina Moine rompió el silencio y dio su versión.

Alina Moine habló de los rumores

"El día que tenga ganas de contar que tengo novio me saco una selfie y se la mando a Adrián y a Rodrigo para que hagan un cuadrito", dijo Alina en Socios del Espectáculo al ser enciontrada por un cronista cuando se retiraba en su auto.

"No estuve en Salta, no jodan. Si quieren hablemos del sorteo del Mundial, de la Selección, de lo que quieran...", agregó Moine, sobre los rumores que aseguraban que estuvo paseando con Marcelo Gallardo en Cafayate.

La foto de Marcelo Gallardo en el living de Alina Moine

A pesar de la desmentida de Geraldine, en Socios del Espectáculos mostraron una imagen en de Marcelo Gallardo posando en el living de la casa de Alina Moine.

“Puede ser cualquier fondo, tranquilamente puede ser el bar de la cancha de River pero no. ¿Vos sabes dónde es ese lugar? Es el living de la casa de Alina”, aseguró Luli, mientras mostraba una comparación del empapelado del living de la casa de la periodista y la imagen de Gallardo, con el mismo diseño de fondo.

“Qué viva Alina. Estuvo viva Alina… Alina dijo ‘Marce ponete acá con la remerita que te pedí que firmes’ y lo enganchó con el mismo empapelado”, lanzó picante Paula Varela.

“La foto de Alina está publicada en sus redes sociales, que son abiertas y la foto de Marcelo Gallardo, es una foto que está en internet también que la pueden encontrar fácilmente y que es una foto que él se saca con una camiseta para un regalo para alguien”, continuó Luli.

“Además del fondo, del empapelado, la lámpara, el palito de la lámpara… Es muy notorio, cómo está la lámpara, no sólo el mismo empapelado”, agregó Rodrigo Lussich.