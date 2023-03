►TE PUEDE INTERESAR: A Sol Pérez se le transparentó la mitad del vestido y fue suficiente para dinamitar el debate

alina moine barbie 1.jpg

Ahora, la ex de Marcelo Gallardo siguió apostando por los colores vibrantes, esta vez con unos shorts de lino color amarillo que combinó con blusa blanca aunque fue su figura la que se robó toda la atención.

Posando desde todos los ángulos, Alina Moine presumió su look y su lomazo y sus followers no tardaron en darle su aprobación con una catarata de likes y comentarios de lo más picantes. "Siempre estupenda y elegante", "Bombona", "Muñeca, "¿Qué diría el Muñeco?", entre otros.

alina moine shorts.jpg Explosión en las redes sociales por las impactantes fotos de Alina Moine luciendo sus shorts más explosivos.

Alina Moinse se sumó al "look colegiala"

Al igual que famosas como la China Suárez y Tini, entre otras, Alina Moine se sumó al estilo colegiala y al furor de los looks sastreros logrando una combinación impactante.

La top arrasó con un conjunto de camisa, corbata y chaleco y se la jugó con unos shorts negros para un toque más sexy y atreviso. Como siempre, sus fans aprobaron su elección y se lo demostraron con una lluvia de likes en sus posteos.

alina moine colegiala.jpg

Alina Moine se la jugó con un cambio de look

Alina Moine se sumó al corte de pelo del momento transmitiendo todo el proceso en su cuenta de Instagram.

Fue sus asistente la encargada de la difícil tarea de cambiar su corte de cabello dejando atrás su largo para estrenar un nuevo largo sobre los hombros que le quedó sùper chic.

“Esta es la solución para las que no nos gusta peinarnos”, escribió en una de sus historias mostrando el resultado final. "Cambios de look ¿sí o no?", siguió en otro invitando a sus seguidores a dar su opinión.

alina moine corte pelo 2.webp

