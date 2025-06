Alejandro Sanz le respondió a una fan quien le hizo una delicada acusación

Según el sitio caras.perfil.com, el relató de Ivet Playá, todo comenzó en 2015, cuando ella tenía 16 años. La joven catalana era fan de Alejandro Sanz desde muy pequeña, y se dio cuenta que el cantante había notado su fanatismo y la había comenzado a seguir en redes sociales.

En aquel momento, el cantante estaba en pareja con Raquel Perera, madre de dos de sus hijos: Dylan, nacido en 2011, y Alma, en 2014. Él se encontraba realizando su gira "Sirope Tour", que promocionaba su álbum "Sirope", lanzado ese mismo año. En el video, la joven mostró imágenes de sus publicaciones con los "me gusta" de Sanz o comentarios que él le hacía.

Lejos de cortarse el vínculo, alrededor del 2017, cuando ella cumplió 18 años, la mayoría de edad, habrían concretaron una reunión en privado donde comenzaron con su relación íntima. "Él tenía 49 en ese momento. Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era. Desde el principio lo sabía, yo era una niña, que con 19 años se puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España detrás de él. Me hice 10 conciertos en un mes y medio, y él lo sabía", relató Ivet en el video.

En el 2021, año que ella relata como momento en que habrán dado un paso más en su vínculo, Alejandro Sanz había comenzado con sus conciertos de "La Gira", que tuvo fechas en Europa y Norteamérica.

Para ese momento, su relación con Perera había terminado, y ya se encontraba en pareja con Rachel Valdés. Su noviazgo duró hasta 2023 y terminó de manera cordial, con Sanz expresando su admiración y respeto hacia Valdés.

Sin embargo, Ivet relata que mientras tanto su vínculo continuaba en discreción, al punto de que espiaban las conversaciones que mantenían en privado.

sanz1.jpg Escándalo: una fanática de Alejandro Sanz tuvo fue su amante durante años y ahora lo acusa

Tras haber publicado el video, ella explicó que sus declaraciones se refieren exclusivamente a "actitudes y comportamientos moral y humanamente inaceptables", y que no lo culpabiliza de un acto delictivo.

Sin embargo, explicó que, con 22 años, esto la llevó a alejarse de su familia y amigos para mudarse a Madrid y continuar con la relación. "Se suponía que estaba viviendo un sueño. Un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla. No tengo palabras para expresar lo que he sentido. Me siento engañada, utilizada, humillada, incluso sucia", expresó la joven.

Ivet Playá admitió haber querido justificar el accionar de Alejandro Sanz, pero aseguró que llegó a "traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral e incluso humano". En esta línea, puso de ejemplo una entrevista del cantante y apuntó contra él expresado la "peligrosidad" de su relación. "Ya no soy esa niña niña que estaba dispuesta a todo para estar más cerca de él. La Ivete de hoy sabe lo que es un vínculo sano. ¿Y ahora qué? Y ahora la verdad. Y ahora yo", cerró, en referencia al nombre de la gira que Sanz está realizando en estos momentos.