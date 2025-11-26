Morena Rial estaría atravesando una fuerte depresión mientras sigue presa en el penal de Magdalena. Si bien la habrían autorizado a tener un celular, la joven no estaría teniendo acceso al dispositivo.
Alarmante información sobre el estado de Morena Rial en el penal
Preocupación por las últimas novedades de los días de Morena Rial en el penal de Magdalena. Todos los detalles
Su abogado Alejandro Cipolla, visitó el Diario de Mariana y expresó su preocupación por la salud y el estado mental de Morena Rial, quien sigue en una celda aislada del resto de las reclusas.
“Ahora estoy con un problema porque ella está como depresiva. La fui a visitar este fin de semana porque ella está absolutamente sola: no tiene tele, no tiene nada. Cuando se queda sin teléfono, lo único que hace es mirar la pared. Todos los presos tienen teléfonos”, expresó Cipolla.
A pesar de esto, Morena Rial recibió buenas noticias luego de someterse a un examen psicológico para determinar si podría ser mamá y el mismo dio positivo. “Ahora ya no debería tener ninguna otra excusa para seguir dilatando el encuentro de una madre con su hijo”, explicó su letrado.
El informe policial que complica a Morena Rial
En DDM, leyeron el informe que presentó el juez justificando su decisión de dicatar la prisión preventiva para Morena Rial y negar su pedido de domiciliaria.
“Hay un informe en donde se fijaron los días o las semanas en las que ella no fue al juzgado y lo compararon con su actividad en Instagram. Eso lo plasmaron en un informe”, explicó Martín Canfalaft.
“El segundo punto es el lugar de residencia, ella dijo que iba a vivir en la calle Zapiola, que era la casa de Rocío, y descubrieron que vivía en otra casa por las antenas, que era el departamento de Caballito en donde finalmente la detuvieron”, siguió sobre los requisitos que incumplió Morena Rial.
Además, Candalaft hizo hincapié en las contundentes razones que el fiscal esgrimió para que la joven no pueda salir de la cárce. “La encartada ha violado casi sistemáticamente la obligación de comparecer ante la judicatura de manera semanal, impuesta al conceder su excarcelación extraordinaria”, dice el documento. "Sin justificación alguna y mientras realizaba actividades virales que demostraron ausencia de impedimento legitimo para proceder de ese modo”, agregan.