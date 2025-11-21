Morena Rial con celular en la cárcel: ¿rompió las reglas?

Además, el letrado se refirió a los rumores que corrrieron los ultimos días sobre la aparición de una nueva cuenta de Instagram que Morena Rial habría creado desde el penal..“Esa cuenta está captando seguidores, pero no la usa Morena, la maneja otra persona. Tiene las dos cuentas madres, que tenía bloqueadas, y están captando seguidores. Ese posteo lo hizo la persona que le maneja las redes que desconozco quién es”, indicó.

El ataque de nervios de Morena Rial

Días antes, trascendió que Morena Rial podría perder la tendencia de su hijo menor Amadeo quien hoy está viviendo con su hermana Rocío Rial.

En el Diario de Mariana, Leiró habló de los últimos acontecimientos y dio detalles de la crisis que sufrió la joven dentro del penal. “Morena está esperando lo peor. Yo a Morena no la vi bien. No está bien. Está muy mal en el lugar”, afirmó .

morena rial carcel Morena Rial en su peor momento dentro de la cárcel.

“Se pidió un análisis de su estado emocional y económico. La situación es muy delicada”, siguió sobre el presente de Morena Rial quien días antes fue picada por una araña y no habría recibido la atención médica necesaria.