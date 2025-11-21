Morena Rial con celular en la cárcel: ¿rompió las reglas?

Morena Rial recibió un nuevo revés judicial luego de que la Justicia no le otorgara la prisión domiciliaria. Según revelaron en DDM, el fiscal Patricio Ferrari incluso solicitó que se dicte la prisión preventiva para la hija de Jorge Rial.
A 52 días de su ingreso al penal de Magdalena, el abogado de Morena Rial confirmó que la joven fue autorizada a usar su celular al igual que las otras reclusas.
A pesar de tener acceso, Morena Rial deberá cumplir con un límite de tiempo y no podrá acceder a sus redes sociales. "El resto de las detenidas tiene el teléfono las 24 horas, Morena lo tenía 2 hoy le notificaron 3 horas. Tiene que cumplir reglas, se firmó un acta de compromiso, donde tiene prohibido ingresar a redes sociales, tiene prohibido hablar con la prensa”, explicó su abogado Martín Leiró.
Además, el letrado se refirió a los rumores que corrrieron los ultimos días sobre la aparición de una nueva cuenta de Instagram que Morena Rial habría creado desde el penal..“Esa cuenta está captando seguidores, pero no la usa Morena, la maneja otra persona. Tiene las dos cuentas madres, que tenía bloqueadas, y están captando seguidores. Ese posteo lo hizo la persona que le maneja las redes que desconozco quién es”, indicó.
El ataque de nervios de Morena Rial
Días antes, trascendió que Morena Rial podría perder la tendencia de su hijo menor Amadeo quien hoy está viviendo con su hermana Rocío Rial.
En el Diario de Mariana, Leiró habló de los últimos acontecimientos y dio detalles de la crisis que sufrió la joven dentro del penal. “Morena está esperando lo peor. Yo a Morena no la vi bien. No está bien. Está muy mal en el lugar”, afirmó .
“Se pidió un análisis de su estado emocional y económico. La situación es muy delicada”, siguió sobre el presente de Morena Rial quien días antes fue picada por una araña y no habría recibido la atención médica necesaria.