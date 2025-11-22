Se viralizó una foto de Morena Rial desde la cárcel y estalló la polémica

morena rial carcel foto La foto que podría complicar a Morena Rial.

"Los amo", escribió sobre la foto que estalló la polémica ya que la joven tenía prohibido publicar material en sus redes sociales por lo que se podría complicar su situación y poner en riesgo el logro de su abogado.

La acusación que complica a Morena Rial

El boxeador Natán Bianco acusó a Morena Rial de estafarlo. "Me robó 2500 dólares en la cara literalmente”, dijo el joven quien le pagó a Morena para que consiguiera la verificación de su cuenta de Instagram.

“Me dijo que tenía el contacto para conseguirlo pero que tenía un costo. Yo confié en ella porque era alguien de la televisión...Le pagué y me bloqueó de todos lados”, explicó Natán.

“Ella vino físicamente con otra persona famosa que prefiero no nombrar y me cobró los 2500 dólares. Me dijo que tardaba unos días y apenas se fue del country, me bloqueó”, agregó Bianco que recuperó solo una parte del dinero robado.

El informe policial que complica a Morena Rial

En DDM, leyeron el informe que presentó el juez justificando su decisión de dicatar la prisión preventiva para Morena Rial y negar su pedido de domiciliaria.

“Hay un informe en donde se fijaron los días o las semanas en las que ella no fue al juzgado y lo compararon con su actividad en Instagram. Eso lo plasmaron en un informe”, explicó Martín Canfalaft.