¡Al rojo vivo! Sol Pérez se puso el colorado y no dio respiro

Para esta ocasión Sol Pérez optó por uno de sus looks más elegantes con un vestido colorado al cuerpo súper sentador.

"Al rojo vivo", escribió Sol junto al álbum que recibió comentarios de figuras como Adabel Guerrero y hasta Gastón Dalmau, su ex compañero de Masterchef Celebrity.

¿Qué paso entre Sol Pérez y Guillermo Marín?

Valeria Archimó habló sin filtros de los rumores sobre la supuesta relación entre Guillermo Marín y Sol Pérez cuando todavía el productor estaba en pareja con la bailarina.

Entrevistada por Moria Casán, Valeria recordó cómo fueron los últimos meses junto al empresario teatral y se mostró súper honesta cuando le preguntaron por el vínculo entre su ex y Sol Pérez.

“Cuando me separé, salió eso… no sé si me engañó con Sol Pérez. Pero cuando salió el rumor, lo dudé. Y me lastimó", dijo angustiada Valeria.

Ahora, lejos de evitar hablar del tema, Sol Pérez dio su versión de los hechos y fue contundente.

Sol Pérez le respondió a Valeria Archimó

"Me parece bien que, por lo menos, ahora lo tenga en duda”, lanzó en Implacables.

“Antes ella lo afirmaba. Yo dije que el tiempo me iba a dar la razón… y no me equivoco. La verdad es que no tengo mucho para decir. A mi Valeria me cae divino y la conozco en otro ámbito. He trabajado con ella”, siguió cansada del tema.

"Yo no me meto en familias, y siempre se me relacionó como tercera en discordia, pero en todas las separaciones. Se separó Fede Bal y era por . En su momento cuando fue lo de Pampita, también se me relacionaba como tercera en discordia y no lo había conocido a Pico Mónaco”, continuó

"Yo ya estoy acostumbrada a que, lamentablemente, se me ponga en ese lugar. Un lugar que es una cagada y donde yo también la paso muy mal”, cerró.