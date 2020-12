¡Al límite! Barby Franco apareció sin ropa interior en el programa de Pampita: "Te vas a paspar"

barby franco sin ropa interior.jpg

Asombrada, Pampita no pudo ocultar su sorpresa y hasta le dio un divertido reto a la panelista. “¿Abajo de ese jean hay algo?, Pero te vas a paspar", dijo divertida la modelo aunque Barby se mostró muy cómoda con su decisión.

Días antes, la morocha reveló que se hizo una nueva intervención estética. La panelista contó que se realizó un retoque en su nariz ya que no le gustaba la forma en que bajaba cuando sonreía.

Ante la sorpresiva mirada de Pampita, la morocha explicó que se trata de una pequeña inyección de ácido hialurónico que sirve para levantar la punta de su nariz y dar un aspecto más respingado.

Pampita sin embargo, confesó que no notaba el cambio y Barby reveló que varios fans le acosnejaron no realizarse el retoque. "Todo el mundo me empezó a bardear, pero no te toques la cara. Pero fue una gotita nada más", explicó.