Solra, la nuera de Nazarena Vélez que es una bomba

En la foto posó junto a su pareja, Santiago Caamaño (El Bocha), su hijo Chyno y la joven Solra, una adolescente que tiene más de 28 mil seguidores en Instagram.

nazarena vélez chyno agostini 1.jpg Presentación oficial: Chyno Agostini le presentó a Nazarena Vélez su nueva novia, Solra

"Grande Chyno querido. Hermosa Pareja", acotó el Bocha en uno de los comentarios.

Los seguidores de Naza encontraron un gran parecido con ella en Solra: "Muy tu estilo Naza, la nena", le dijeron.

En sus historias, la propia Solra mostró más momentos de la intimidad de la familia .

"Es la primera vez que el Chyno me presenta una novia. Qué nervios que tengo, mamurri", contó Nazarena Vélez en sus story de Instagram.

"Estamos juntos hace un mes", contó el chico sobre su flamante relación aunque parece que va muy en serio porque nunca antes le había presentado una pareja a su madre. "Estoy contento", reconoció escuetamente mientras su madre lo filmaba para sus seguidores de Instagram. Sin decir nada más, el Chyno Agostini cerró la puerta: "No quiero contar más de mi intimidad porque no me gusta".

"Es divina. Me encanta", reconoció emocionada una Nazarena en modo mamá a full.

Ella es Solra, la novia del Chyno y nuera de Nazarena Vélez

