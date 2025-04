Afirman que la China Suárez le confirmó su embarazo a las hijas de Wanda Nara de la forma más cruel

mauro icardi revinculacion china.jpg

Según Yanina Latorre, la China Suárez les dio un recorrido de la casa llevándolas hasta un cuarto al cual las pequeñas no pudieron ingresar. "Las nenas quisieron saber por qué estaba cerrada y entrar a esa habitación y ella las frenó. Les dijo "no, no, por ahora no se puede entrar ahí. No pueden abrir esa puerta porque es para una sorpresa que les vamos a dar con su papá". Eso les dijo, que les iban a dar una sorpresa con el padre. Bueno, ustedes se imaginan cuál es esa sorpresa que ellos tuvieron que adornar y pintar ese cuarto", contó Yanina Latorre.

Wanda Nara se vengó y les arruinó el plan a la China Suárez y Mauro Icardi

Luego de que las redes sociales estallaran por la mojada de oreja de la China Suárez a Wanda Nara, la rubia explotó los portales con una compra explosiva.

Tras todo el escándalo por "la casa de los sueños" donde se mudaron Mauro Icardi y la China Suárez durante el verano, Wanda Nara redobló la apuesta.

Lejos de quedarse con los brazos cruzados, Wanda Nara fue por su propia mansión y, como si no fuera suficiente, eligió una casa en El Yacht de Nordelta, cercana a La Isla, barrio donde viven la actriz y el futbolista.

"Ya señó la casa", contó Yanina Latorre en su programa de radio. "“Ella está en Santa Bárbara y va a dar esa casa en parte de pago. Ella pone la diferencia que falta. Esta casa está en obra, tiene que esperar que se construya para ir. Se está acercando a la casa de los sueños”, dijo sobre lo cerca que estará de Mauro y la China.

Filtran la maldad que planeó la China Suárez para enfurecer a Wanda Nara y hay foto

En medio de las repercusiones por la separación de L-Gante y Wanda Nara, salió a la luz la última maldad de la China Suárez contra la rubia.

Si bien había varias especulaciones en las redes, fue Pepe Ochoa en BONDI quien dio detalles de la foto que planeó la China Suárez para enfurecer a Wanda Nara.

Se trata de una postal donde se la ve posando con un conjunto deportivo con el cartel de PARÍS en su buzo, haciendo alusión a la ciudad donde tuvo su primer encuentro con Mauro Icardi en un hotel.

china suarez wanda paris.avif

Tras esta publicación, fue Wanda Nara la que habló de Mauro Icardi. "Decís ‘no vuelvo nunca más’ con Mauro" preguntó el periodista de LAM a lo que Wanda Nara respondió. "No, nunca más, nunca se sabe. Mirá, el papá de Mauro, Juan, estuvo creo que 17 años con una mujer y después volvió con su primera mujer. Entonces, nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca.