Acusaron de robo a Emilia Attias en Telefé y habría videos

emilia attias miguel angel rodriguez Qué pasó entre Emilia Attias y Miguel Angel Rodríguez en Masterchef.

Rodríguez quedó de lo más enojado con lo sucedido y pidió todo las imágenes de la noche para analizar la situación. “Emilia no tuvo la culpa porque es Betular quien se la da. Capaz que hasta Emilia ni sabía que era la crema de Miguel Ángel”, explicó Varela sobre los hechos que generaron disconformidad entre los participantes.

Emilia Attias prendió fuego a Evangelina Anderson e Ian Lucas

Días antes, Emilia Attias visitó "Reaccionamos en vivo a Masterchef" y mandó al frente a sus compañeros de reality, Evangelina Anderson e Ian Lucas dando detalles de su vínculo detrás de cámara.

"¿Tenes algún tipo de información?", le consultó Grego Rosello en el streaming. "Me caen muy bien los dos, yo estaba ilusionada con el romance ese", arrancó Emilia Attias sin evitar el tema.

evangelina ian lucas Emilia Attias habló de Evangelina Anderson e Ian Lucas.

"¿Viste cuando te gusta un chico en el trabajo? Algo de eso hubo, los dos solteros cositas van cositas vienen, roces, hasta ahí lo percibi", agregó confirmando las versiones que circulan desde que arrancó Masterchef Celebrity meses atrás.