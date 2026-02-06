A pocas semanas de la gran final de Masterchef Celebrity 3, Emilia Attias quedó en el centro de la polémica por un inconveniente que habría tenido con Miguel Ángel Rodríguez.
Acusaron de robo a Emilia Attias en Telefé y habría videos
El escándalo que sacudió las cocinas de Masterchef Celebrity y generó indignación hacia Emilia Attias.Todos los detalles
Según revelaron en Intrusos, Emilia Attias incluso fue acusada de "ladrona" y el actor habría pedido videos para confirmar sus sospechas de que la ex Casi Ángeles había robado su crema lo que le impidió preparar la torta a la perfección quedando en el peor lugar de la noche.
"Fue muy tenso el momento”, reveló Paula Varela en Intrusos. “Después se dan cuenta que la crema que tenía Emilia Attias es la de Miguel Ángel Rodríguez. Betular va a la heladera, saca la de Miguel Ángel y se la da a Emilia para que ella termine su plato. Todos lo vieron. Pero esa parte está editada”, agregó.
Rodríguez quedó de lo más enojado con lo sucedido y pidió todo las imágenes de la noche para analizar la situación. “Emilia no tuvo la culpa porque es Betular quien se la da. Capaz que hasta Emilia ni sabía que era la crema de Miguel Ángel”, explicó Varela sobre los hechos que generaron disconformidad entre los participantes.
Emilia Attias prendió fuego a Evangelina Anderson e Ian Lucas
Días antes, Emilia Attias visitó "Reaccionamos en vivo a Masterchef" y mandó al frente a sus compañeros de reality, Evangelina Anderson e Ian Lucas dando detalles de su vínculo detrás de cámara.
"¿Tenes algún tipo de información?", le consultó Grego Rosello en el streaming. "Me caen muy bien los dos, yo estaba ilusionada con el romance ese", arrancó Emilia Attias sin evitar el tema.
"¿Viste cuando te gusta un chico en el trabajo? Algo de eso hubo, los dos solteros cositas van cositas vienen, roces, hasta ahí lo percibi", agregó confirmando las versiones que circulan desde que arrancó Masterchef Celebrity meses atrás.