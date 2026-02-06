Con quién celebrará Morena Rial su cumpleaños en la cárcel

“Por el momento, Jorge (Rial) no puede ir”. “Y hace poco cayó detenida Evelin (Denise Martínez), que era una de las amigas que la frecuentaba mientras ella cumplía la condena ahí en Magdalena. Y su otra amiga no puede ir porque justamente trabaja el día domingo, es una chica que labura manejando eventos, y le genera una complicación irse hasta allá“, explicó sobre la situación de Morena Rial.

La foto de Morena Rial tras las rejas

Luego de que se confirmara que la justicia le negó el pedido de prisión domiciliaria, Morena Rial pasó las fiestas tras las rejas, alejada de sus hijos y familia.

morena rial foto carcel Así luce Morena Rial en la cárcel.

A pesar de esto, la joven sigue en contacto permanente con su amigo y ex abogado Alejandro Cipolla quien estalló las redes sociales al compartir una captura de la video llamada que tuvo con Morena Rial hablando desde la cárcel. En la imagen se uede ver a la joven con aspecto muy cambiado, sin pestañas postizas, maquillaje y pelo al natura.

Morena Rial con ansiedad en el penal de Magdalena

En LAM, dieron detalles de cómo está transitando Morena Rial su presente mientras sigue pidiendo por la prisión domiciliaria.

"Trabaja de 9 a 18 horas con horario partido. Además, pasaría mucho tiempo mensajeándose constantemente con su amiga Evelyn, la misma que iba a prestar su casa para un posible arresto domiciliario", explicaron sobre el nuevo régimen de Morena Rial en la cárcel.

Además, el infirme sacó a la luz uno de los pedidos más reiterados de Morena quien en los últimos días estaría solicitando que le lleven hielo que comería para calmar su ansiedad.