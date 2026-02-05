En medio de la polémica por un video de Maxi López en un boliche de Mar del Plata, su mujer Daniela Christiansson provocó un terremoto en las redes sociales.
Daniela Christiansson mostró su figura posparto tras el video de Maxi López de fiesta
Desde Suiza, la mujer de Maxi López causó gran impacto al hablar de su cuerpo tras el nacimiento de su segundo hijo.
A poco más de un mes de haber dado a luz a Lando, su segundo hijo con Maxi López, la modelo abrió su corazón y habló de su figura posparto.
Posando frente a un espejo, Daniela mostró su silueta y reveló cuántos kilos le faltan para volver a su talla inicial luego de ganar 22 kilos más durante su embarazo.
"Faltan 8 kilos para volver a mi peso", escribió Daniela Christiansson desde Suiza mientras Maxi López sigue instalado en la Argentina cumpliendo con sus trabajos en Masterchef Celebrity y el programa Soñe que Veraneaba de OLGA.
Maxi López habló del romance de la China Suárez y Mauro Icardi
Antes de regresar a Europa para presenciar el nacimiento de su hijo Lando, Maxi López habló con Yanina Latorre sobre su presente y hasta se animó a opinar del romance entre la China Suárez y Mauro Icardi, su ex amigo y compañero de equipo.
"Le darías a China Suárez?", lanzó Yanina Latorre y el ex futbolista sorprendió con su respuesta, en especial luego de su público enfrentamiento con Mauro Icardi.
“Yo debo ser un poco anticuado, pero me pasa como cuando decían ‘la mujer de un amigo tiene bigote’. Está claro”, señaló Maxi López.
“Creo que se encontraron… te lo digo desde la vereda de enfrente. Se complementan, son tal para cual”, agregó luego sobre Mauro Icardi y La China.
El apodo íntimo de Maxi López a Wanda Nara
Para el día de su cumpleaños,Wanda Nara revolucionó las redes con el saludo de Maxi López. A pesar de los escándalos y peleas mediáticas del pasado, Wanday Maxi están viviendo un gran presente familiar y hasta trabajando juntos en Masterchef, donde el ex futbolista está causando sensación.
Para homenajear a Wanda Nara en su día especial, Maxi López publicó una imagen de ambos riendo en las cocinas de Masterchef y acompañó la postal con un saludo en el que reveló cómo le dice a la rubia en la intimidad. "¡Feliz Cumple Wanda Solange!", escribió sacando a la luz el segundo nombre de la top.