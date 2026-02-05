Daniela Christiansson mostró su figura posparto tras el video de Maxi López de fiesta

"Faltan 8 kilos para volver a mi peso", escribió Daniela Christiansson desde Suiza mientras Maxi López sigue instalado en la Argentina cumpliendo con sus trabajos en Masterchef Celebrity y el programa Soñe que Veraneaba de OLGA.

Maxi López habló del romance de la China Suárez y Mauro Icardi

Antes de regresar a Europa para presenciar el nacimiento de su hijo Lando, Maxi López habló con Yanina Latorre sobre su presente y hasta se animó a opinar del romance entre la China Suárez y Mauro Icardi, su ex amigo y compañero de equipo.

"Le darías a China Suárez?", lanzó Yanina Latorre y el ex futbolista sorprendió con su respuesta, en especial luego de su público enfrentamiento con Mauro Icardi.

“Yo debo ser un poco anticuado, pero me pasa como cuando decían ‘la mujer de un amigo tiene bigote’. Está claro”, señaló Maxi López.

daniela christiansson pospartoo La foto de Daniela Christiansson mostrando su cuerpo posparto.

“Creo que se encontraron… te lo digo desde la vereda de enfrente. Se complementan, son tal para cual”, agregó luego sobre Mauro Icardi y La China.

El apodo íntimo de Maxi López a Wanda Nara

Para el día de su cumpleaños,Wanda Nara revolucionó las redes con el saludo de Maxi López. A pesar de los escándalos y peleas mediáticas del pasado, Wanday Maxi están viviendo un gran presente familiar y hasta trabajando juntos en Masterchef, donde el ex futbolista está causando sensación.

maxi lopez wanda naraa Maxi López saludó a Wanda Nara por su cumpleaños.

Para homenajear a Wanda Nara en su día especial, Maxi López publicó una imagen de ambos riendo en las cocinas de Masterchef y acompañó la postal con un saludo en el que reveló cómo le dice a la rubia en la intimidad. "¡Feliz Cumple Wanda Solange!", escribió sacando a la luz el segundo nombre de la top.