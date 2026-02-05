El video de Maxi López de fiesta que estalló la polémica: "Está rodeado de..."

maxi lopez boliche Maxi López salió de fiesta y estalló la polémica.

"Va a haber quilombo con esto, está viralizado por eso lo traemos acá, en las redes lo están matando... No hay ni un hombre alrededor, son todas minas",siguió sobre las imágenes que muestran a Maxi López rodeado de mujeres.

El cruce entre Maxi López y Florencia de la V

Florencia de la V rompió el silencio luego del escándalo que generaron los dichos de Maxi López en el programa Soñe que Veraneaba de Olga.

Durante un juego, Nati Jota y sus compañeros le preguntaron a qué hombre besaría y el futbolista impactó con su respuesta hablando de Flor de la V.

“No sería solo masculino, tendría que ser… a Florencia de la V, por ejemplo”, respondió Maxi López causando la sorpresa en el panel que trató de desviar al tema.

A pesar de esto, los usuarios estallaron en comentarios cuestionando y criticando a Maxi López acusándolo de transfóbico y la respuesta de Florencia de la V no se hizo esperar.

"Todo el mundo me escribió y me decía: ‘los dichos transfóbicos’. Para mí no tuvo mala intención, yo lo veo con cero mala intención. Lo importante de esto es que a mucha gente no le cayó bien y les llama la atención", dijo Flor en Los Profesionales de Siempre.

"No me parece para tanto, entiendo que los medios lo levantaron, no sé si porque no hay noticias. Comparado con lo que me han dicho, en este caso…lo interesante es que todos reaccionaron, hay algo que tácitamente que ya se instaló que hay cosas que no”, siguió feliz con el apoyo que recibió.

Sin embargo, sumó: “Me provoca pena por eso, que vulnera a un colectivo que está vulnerado. Hay chicas que la pasan mal, que sufren victimización, que no tienen acceso a nada, esas la pasan mal”.