Desde que regresó a la Argentina, Maxi López no para de causar sensación en cada una de sus apariciones y participaciones y su última salida no fue la excepción
El video de Maxi López de fiesta que estalló la polémica: "Está rodeado de..."
Explosión en las redes sociales por las imágenes de Maxi López en la noche de Mar del Plata. ¿Qué hizo?
Además de brillar en Masterchef Celebrity siendo uno de los favoritos, Maxi López se sumó al canal de streaming Olga en Mar del Plata.
Allí el ex de Wanda Nara aprovechó para salir de fiesta y estalló la polémica. "Mientras su mujer está en Suiza armando los bolsos para venir a la Argentina. Uno dice: ¿Qué hace Maxi López? Trabaja como un loco todo el día y a la noche se encierra a ver películas, hace una videollamada con la sueca y se va a dormir... Pues no", arrancó Paula Varela antes de mostrar el video.
"Va a haber quilombo con esto, está viralizado por eso lo traemos acá, en las redes lo están matando... No hay ni un hombre alrededor, son todas minas",siguió sobre las imágenes que muestran a Maxi López rodeado de mujeres.
El cruce entre Maxi López y Florencia de la V
Florencia de la V rompió el silencio luego del escándalo que generaron los dichos de Maxi López en el programa Soñe que Veraneaba de Olga.
Durante un juego, Nati Jota y sus compañeros le preguntaron a qué hombre besaría y el futbolista impactó con su respuesta hablando de Flor de la V.
“No sería solo masculino, tendría que ser… a Florencia de la V, por ejemplo”, respondió Maxi López causando la sorpresa en el panel que trató de desviar al tema.
A pesar de esto, los usuarios estallaron en comentarios cuestionando y criticando a Maxi López acusándolo de transfóbico y la respuesta de Florencia de la V no se hizo esperar.
"Todo el mundo me escribió y me decía: ‘los dichos transfóbicos’. Para mí no tuvo mala intención, yo lo veo con cero mala intención. Lo importante de esto es que a mucha gente no le cayó bien y les llama la atención", dijo Flor en Los Profesionales de Siempre.
"No me parece para tanto, entiendo que los medios lo levantaron, no sé si porque no hay noticias. Comparado con lo que me han dicho, en este caso…lo interesante es que todos reaccionaron, hay algo que tácitamente que ya se instaló que hay cosas que no”, siguió feliz con el apoyo que recibió.
Sin embargo, sumó: “Me provoca pena por eso, que vulnera a un colectivo que está vulnerado. Hay chicas que la pasan mal, que sufren victimización, que no tienen acceso a nada, esas la pasan mal”.