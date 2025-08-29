liz hurley bkini roja A sus 60 años, Liz Hurley se mostró en microbikini colaless y deslumbró.

Ahora, a pocos días de haber celebrado las seis décadas, Liz Hurley subió la vara y cautivó a sus seguidores apostando por una microbikini colorada con detalles de cadenas en la cadera, imposible de pasar desapercibida. La diosa posó desde un yate y las fotos estallaron en elogios de fans del mundo entero.

Liz Hurley se anima a las transparencias

Liz Hurley confirma que sabe como revolucionar las redes sociales no solo con sus trajes de baño sino también con sus looks, en especial, los veraniegos.

Fanática de las transparencias, Liz Hurley se sumó al animal print destacando sus piernas con una glamorosa camisola de leopardo ultra XS.

Semanas antes, Liz Hurley mostró su faceta más bohemia con su túnica al ras ultra XS de transparencias off-white, con detalles shiny en el escote y micro-bikini ultra XS por debajo.

Liz Hurley reina del animal print

La actriz de Al Diablo con el Diablo, siguió los pasos de argentinas como Pampita, Zaira Nara y Paula Chaves, entre otras tops, y se sumó al furor de las bikinis XS llevando un modelo imposible de pasar desapercibido.

De lo más atrevida y sofisticada, Liz Hurley volvió a confirmar su amor por el animal print esta vez llevándolo en su microbikini de corpiñito y bombacha colaless de leopardo con detalles de cadenas doradas, infaltables en todas sus colecciones de trajes de baños.