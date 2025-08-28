wanda nara testigo contra icardi La testigo que complica a Mauro Icardi: "Agarró a Wanda Nara dormida y...".

La declaración incluyó uno de los pasajes más duros: “Dice que ella no sabe. Que Wanda va contando de a poco las situaciones. Y que una vez la agarró dormida, o sea, que la despertaba Icardi a Wanda para tener relaciones sexuales”, reveló Angie Balbiani.

Wanda Nara al borde del llanto

En su llegada a Ezeiza, Wanda Nara disparó contra Mauro Icardi y se mostró de lo más angustiada por las situaciones que habría vivido con el futbolista.

“Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes”, dijo Wanda Nara dejando a todos impactados.

china suarez reaccion wanda nara embarazo

"Yo quiero que tenga la pena que decida un juez. No sé qué pena le corresponde. Es muy parecido a lo de Julieta, pero no sé qué determinará un juez”, agregó Wanda Nara sobre la condena que desea para Mauro Icardi.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi en el Día del Niño

Wanda pasó el Día del Niño alejada de sus hijas e hijos pero estalló por la llamativa actitud de Mauro Icardi con sus herederas.

A través de un explosivo descargo en su cuenta de X, Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi a quien cuestionó por no pagar lo que le corresponde a sus hijas Francesca e Isabella pero sí a la familia e hijos de la China Suárez.

“Ayer fue el día del niño … Violencia también es arruinarles e ignorar fechas importantes, plantarlos el dia del padre o ver en la agenda espacio para ir a su cumpleaños y no venir. Ayer en el día de ellos no publicar nada, no hacer un regalo, etc. ¡Ah, pero el nombre escrito, que no falte en las zapatillas o remeras para el show!”, escribió.

“No pagar absolutamente ni 1 peso de alimentos, cuando tenés la obligación moral además de la orden judicial, multas, etc, es violencia”, afirmó Wanda. “Después reclamas tus derechos cuando no cumplís con tus obligaciones”, agregó. "Como si fuera poco te haces cargo de nuevos nenes, pagando colegios que los propios padres no podrían pagarles y que lo haces solo por venganza a tu familia”, reveló, y acusó: “El colegio de las tuyas es el segundo año que NO PAGAS”.