A sus 42 años, Evangelina Anderson arrasó luciendo las transparencias más reveladoras

Explosión total en las redes sociales por las fotos de Evangelina Anderson animándose al vestido más atrevido. Los detalles

Evangelina Anderson y Martín Demichelis confirmaron su separación tras más de 15 años de relación y tres hijos en común, según revelaron en LAM. Tras varios meses de fuertes rumores de crisis en la pareja, el ex jugador y Evangelina Anderson comunicaron su decisión en el colegio de sus hijos.

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo y posteos en redes sociales causando sensación con cada publicación.

Integrante oficial del jurado de Los 8 Escalones, Evangelina Anderson está aprovechando cada uno de sus programas para marcar tendencia y presumir su belleza al máximo.

Así lo hizo días atrás, donde eligió un atuendo que provocó todo un terremoto entre sus seguidores. Evangelina arrasó marcando su figura con un vestido lencero con audaces recortes de transparencias que se robó todos los elogios.

A sus 42 años, Evangelina Anderson estrenó bikini taparrabos floral y es furor

Evangelina Anderson enloqueció a sus seguidores con un álbum completo de fotos del festejo de su cumpleaños en las playas de Marbella.

Una vez más, Evangelina Anderson decidió celebrar su día especial por todo lo alto en la playa y rodeada de sus afectos más cercanos.

Evangelina Anderson cumplió 42 años y, no dudó en elegir como outfit una microbikini de bombacha taparrabos con estampado floral y detalles en neón explosiva.

La rubia causó toda una revolución con su figura escultural demostrando que está más fabulosa que nunca. Feliz, Evangelina también mostró como sopló las velitas acompañada por sus padres y agregando un cambio de look con pañuelo en su cabeza y mini pareo crochet.

Desde el verano europeo, Evangelina Andersona deslumbró en microbikini aleopardada

Al igual que tops como Zaira Nara y Martita Fort, Evangelina Anderson eligió el verano europeo como destino regresando a la mansión que tiene en Marbella.

Acompañada por su familia, Evangelina Anderson está compartiendo fotos y videos de sus actividades durante el día y, como siempre, no faltaron sus posados en microbikini.

Evangelina Anderon arrancó sus vacaciones más sexy que nunca luciendo una microbikini colaless de estampado animal print de leopardo que provocó un terremoto de likes.

