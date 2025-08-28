julieta prandi wanda ¡Sin filtros! Julieta Prandi habló de Wanda Nara y fue contundente.

"Esto lo digo para todas, para Wanda y para las que necesitan hacer una denuncia y las que estén viviendo esa situación. Si ella inicia el camino, que sepa que es largo y doloroso de transitar, pero bueno, que se puede encontrar justicia”, cerró Julieta Prandi.

Wanda Nara al borde del llanto por su drama con Mauro Icardi

En su regreso de Estados Unidos y por primera vez se quebró cuando habló con los periodistas que la esperaban en el aeropuerto hablando como nunca antes de sus conflictos y mala relación con Mauro Icardi.

Angustiada, Wanda Nara incluso comparó la situación que está atravesando con el caso de Julieta Prandi y su ex marido Claudio Contardi.

“Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes”, dijo Wanda Nara dejando a todos impactados.

"Yo quiero que tenga la pena que decida un juez. No sé qué pena le corresponde. Es muy parecido a lo de Julieta, pero no sé qué determinará un juez”, agregó Wanda Nara sobre la condena que desea para Mauro Icardi.