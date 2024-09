A sus 53 años, Thalía se suma a la mini ultra XS al ras y paraliza el desfile de Dior en París.

Días antes, Thalía paralizó los Mtv Video Music Awards. Diosa total, Thalía fue por todo luciendo un vestido metalizado ultra golden de inspiración galáctica con flores barrocas en 3D, transparencias y falda acampanada.

THALIA VMAS.webp A sus 53 años, Thalía se suma al shiny con look ultra golden al ras en clave floral y paraliza los MTV.

Thalía reina del cowboy

Además ser una de las actrices y cantantes más icónicas de México, Thalía se ha convertido en una referente fashionista indiscutida.

THALIA COWBOY.jpg A sus 53 años, Thalía confirma que es la reina del cowboy: ultra XS, ceñido y shiny.

Siempre a la vanguardia, no hay tendencia a la que no se anime y, el estilo cowboy furor de la temporada no ha sido la excepción dándole su toque infaltable.

Thalía llevó el cowboy para uno de sus últimos videos marcando su lomazo con jeans chupín ultra ceñidos combinados con crop top anudado bordado con piedras redcore de lo más glam. Infaltable, Thalía agregó sombrero vaquero al tono y, como cierre perfecto botas de flecos.

thalia cowboy (2).jpg A sus 53 años, Thalía confirma que es la reina del cowboy: ultra XS, ceñido y shiny.

Thalía cautiva con sus bikinis

Thalía sigue cautivando a sus followers compartiendo imágenes de sus vacaciones donde se animó a lucir las bikinis más originales y llamativas.

thalia bikini print.jpg A sus 53 años, Thalía se suma al hilo dental ultra cavado: con print, transparencias y más.

Entre los modelos que llevó, Thalía causó sensación con una micro-bikini con mix de print de lunares y estampa búlgaras súper colorido.

Como si no fuera suficiente, Thalía combinó su micro-bikini ultra XS con un vestido de transparencias animal print en versión barbiecore y detalle de volados.

thalia bikini transparencias.jpg A sus 53 años, Thalía se suma al hilo dental ultra cavado: con print, transparencias y más.

Thalía se suma a la enteriza off-white

Si bien está alejada de las telenovelas desde hace años, Thalía sigue siendo un ícono mundial, con millones de fanáticos que siguen con atención cada uno de sus posteos.

Ahora, Thalía se tomó unos días de vacaciones causando sensación con sus posados en traje de baño, presumiendo su lomazo al máximo.

thalia enteriza cavada.jpg A sus 53 años, Thalía confirma que es la reina de la enteriza cavada: off-white, XS y más.

Siempre fashionista, Thalía eligió la tendencia off-white, luciéndola en un traje de baño enteriza ultra cavado con recortes que mostró desde su paseo en yate.

Thalía reina del denim

Tras arrasar con sus atuendos en la entrega de los Billboard Latinos, Thalía sorprendió a sus followers adelantando un nuevo videoclip donde la ve más fabulosa que nunca llevando la tendencia más sexy de la temporada: las transparencias.

Convertida en todo un ícono fashionista, Thalía sabe como reinventarse y sumarse a los estilos más candentes y ahora fue el turno de las transparencias y el total denim, logrando una combinación explosiva.

thalia transparencias.jfif Dejando ver su bustier, Thalía paraliza las transparencias en body de red ultra audaz.

La diosa lució de lo más canchera con un conjunto de pantalones de jean baggy y campera puffer al tono agregando un toque audaz de sensualidad con un body de transparencias de red que dejaba todo su bustier a la vista.

Thalía arrasa con su micro-bikini joya

Thalía se ha sumado a la tendencia del shiny y los brillos luciendo una micro-bikini de lo más glamorosa.

Como toda una diva mundial, Thalía se mostró más fabulosa que nunca presumiendo su figura con una bikini repleta de cristales tornasolados en el corpiño y la bombacha colaless de tiras anudadas.

thalia bikini shiny.jpg A sus 51, Thalía se muestra en micro-bikini colaless shiny de brillos y paraliza la temporada.

La cantante combinó su traje de baño con gafas XL y posó desde la cubierta de un barco con una toalla en la cabeza y aros argollas. "Que ricoo! Lunes de Zoom en bikini", escribió atrevida la reina de las telenovelas.

Thalía arrasó con su bikini Barbiecore

Thalía no se quedó afuera de la locura del Barbiecore con un video que dejó sin aliento a sus seguidores.

thalia bikini barbie 2.jpg La foto de Thalía en colaless a sus 51 que paralizó los portales mundiales.

Dueña de una figura demencial, Thalía se grabó bailando y luciendo una micro-bikini fucsia súper chiquita ideal para lucir como la verdadera muñeca Barbie.

"Sufreee mamooon", escribió Thalía junto al video que provocó un huracán en las redes recibiendo más de 550 mil likes y comentarios de famosos como Susana Giménez.

thalia bikini barbie 1.jpg La foto de Thalía en colaless a sus 51 que paralizó los portales mundiales.

A sus 51 años, Thalía mostró su abdomen plano

Thalía ha vuelto a demostrar que a sus 51 años está más fabulosa y radiante que nunca. La estrella mexicana es dueña de una figura impactante que cuida con intensos entrenamientos como suele mostrar en su cuenta de Instagram.

Ahora, Thalía enloqueció a sus seguidores con una explosiva selfie frente al espejo dejando a la vista su marcadísimo abdomen y acompañando la postal con reflexivo mensaje sobre su presente.

thalia abdomen plano.jpg

"Feeling happy... Sintiéndome a gusto en mi piel", escribió la ídola de las novelas junto a la postal que llegó a todos los portales y fue comentada por figuras mundiales de la talla de Anitta, Gloria Trevi, entre otras.

