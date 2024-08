marina calabro mini jean.jfif A sus 50 años, Marina Calabró se suma a la mini de jean al ras y anticipa la primavera.

En esta oportunidad, Marina Calabró no solo eligió una mini sino que la llevó en un diseño al ras de jean combinándola con campera al tono, de lo más canchero.

Como si no fuera suficiente, Marina Calabró arrancó el mes de agosto con todo sumándose al furor de la tendencia colegiala Gossip Girl, favorita de las celebs inspirada en los uniformes de colegio de las colegialas.

marina clabro gossip girl.jfif A sus 50 años, Marina Calabró se suma al look Gossip Girl: mini XS al ras y más.

Marina resaltó su figura con una mini ultra XS al ras, chaleco al tono y camisa blanca con mangas XS, logrando un combo de lo más comentado.

Marina Calabró reina del shiy

Días antes, Marina Calabró eligió la tendencia donde el brillo al máximo es la estrella indiscutida, eligiendo un mini vestido ultra XS al ras con escotazo. Apostando por los tonos silver metalizados, Marina Calabró resaltó su figura con un modelo bordado con paillettes en tonos plateados con estampado geométrico que generó una catarata de comentarios.

marina calabro vestido shiny.jpg A sus 50 años, Marina Calabró confirma que es la reina del shiny ultra XS, al ras y con escotazo.

Marina Calabró arrasa con el total cuero

Dueña de una figura impactante, Marina Calabró ha demostrado que no hay tendencia a la que no se anime y el furor del total black no se quedó afuera llevándolo de la forma más sexy.

marina calabro look cuero.jpg A sus 50 años, Marina Calabró confirma que es la reina deltotal black en clave cuero ultra XS.

Marcando su silueta a la perfección, Marina Calabró se la jugó con un conjunto de inspiración corporate core de pollera tubo ultra ceñida y chaqueta de cuero al tono combiada con polera con estampa de cadenas.

Días antes, Marina Calabró cautió a sus fans eligiendo el off-white. La conductora lo llevó en un conjunto sastrero de lo más chic agregandole sensualidad con su musculosa de sda y encaje de inspiración lencera.

marina calabro off-white.jfif A sus 50 años, Marina Calabró es la reina del off-white en clave lencera al ras.

Marina Calabró paraliza Miami

Marina sigue con sus explosivas postales desde las playas de Miami. Al igual que famosos como Marcelo Tinelli y Susana Giménez, entre otros, la periodista viajó para disfrutar de unos días de vacaciones.

Acompañada por su hija Mía, Marina Calabró está viviendo días a pura playa, sol y reencuentro con amigos, sorprendiendo a sus followers con impactantes posados en bikini sin photoshop ni retoques.

MARINA CALABRO TAPARRABOS OFF WHITE.avif Desde Miami, Marina Calabró confirma que el hilo dental ultra XS se lleva off-white y en clave taparrabos.

Ahora, Marina Calabró incluso se animó a sumarse al furor de la tendencia off-white, el infaltable del verano, llevándolo en una micro-bikini ultra XS con bombacha en clave taparrabos.

Como si no fuera suficiente a sus 50 años, Marina Calabró fue por todo compartiendo imágenes desde el mar donde se la ve luciendo una micro-bikini con bombacha hilo dental ultra XS de inspiración Barbiecore ultra sexy.

marina calabro bikini miami.jfif A sus 50 años, Marina Calabró se suma al hilo dental ultra XS y paraliza Miami.

Marina Calabró fan de los pantaloncitos shiny

Marina se robó todas las miradas con uno de los últimos looks que llevó para su trabajo en La Nación+.

Al igual que su compañera Débora Plager, Marina Calabró ha convertido el piso de su programa en la pasarela ideal para lucir las últimas tendencias de la temporada, mostrando en detalle cada atuendo a través de su cuenta de Instagram.

En esta oportunidad, Marina Calabró fue por todo sumándose a la tendencia furor de los pantaloncitos customizados, una de las prendas infaltables de la primavera verano 2023/2024.

marina calabro pantalones customizados.jfif Marina Calabró se suma a los pantaloncitos customizados ultra shiny y paraliza el noticiero.

Al igual que famosas como Pampita y China Suárez, entre otras, Marina Calabró eligió unos pantalones de jean ultra chupines con tachas doradas y metalizadas. Siguiendo el denim con denim, otro de los estilos de moda, Marina lo combinó con campera al tono y musculosa blanca dejando los detalles del denim como protagonistas.

Marina Calabró paraliza los Martín Fierro con sus transparencias

Marina Calabró fue nominada como Panelista con Mejor Estilo y si bien no se llevó la estatuilla provocó toda una revolución con su look de transparencias.

marina calabro transparencias.jfif Ultra transparencias y escotazo XL, Marina Calabró paraliza los Martín Fierro con su look más audaz.

Para la gran noche de la moda, Marina apostó por la tendencia más sexy de la primavera verano 2023/2024 con un vestido off-white de corte sirena ultra ceñido y con mega escotazo.

