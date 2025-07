pampita bikini ibiza A sus 47 años, Pampita estrenó su soltería en bikini taparrabos desde Ibiza.

A sus 47 años, Pampita se mostró más fabulosa que nunca jugándosela con una audaz microbikini taparrabos off-white de inspiración boho chic, ideal para arrasar el verano europeo.

La separación de Pampita y Martín Pepa

Según trascendió en las primeras versiones, fue Pepa quien decidió ponerle final a la relación debido a la distancia.

Incluso salió a la luz la identidad de una supuesta tercera en discordia entre Pampita y Martín Pepa aunque, la modelo estaría decidida a reconquistar al empresario.

"Pampita le imploró llorando volver por favor y él, muy educado, le dijo que por favor lo deje de llamar”, dijo el periodista Gustavo Méndez sobre el pedido de la modelo a Pepa.

amante martin pepa pampita

No hay vuelta para Martín Pepa y Pampita. No hay reconciliación”, expresó el panelista, dejando boquiabiertas a sus compañeras. “Está decidido y obviamente le pregunto a mi fuente, y con esto cierro, que no le fue infiel a Pampita. Pero sí que ya tenía algunas mujeres cocinadas. Perdón, son palabras textuales del entorno de Martín Pepa”, cerró.

Escandalosos rumores del ex novio de Pampita, Martín Pepa: "Fiestero y..."

Luego en SQP, mandaron al frente al ex de Pampita quien tendría una dudosa reputación en el mundo del polo. "Pepa no está bien visto en el ambiente. Es bastante fiestero", arrancó Majo Martino.

"Cuando Pampita se puso con él todos los que conocen del ambiente dijeron 'uuuuh', porque está muy mal visto. Me dicen que es más polista fiestero que otra cosa", agregó mientras seguía recibiendo atrevidos mensajes sobre la vida privada de Pepa.

Pampita diosa en Villa La Angostura

En esta oportundiad, Pampita viajó con todos sus hijos y sus mejores amigas para disfrutar de unas vacaciones invernales en Villa la Angostura.

Desde allí, Pampita volvió a marcar tendencia protagonizando un verdadero desfile de looks e incluso siguiendo los pasos fashionistas de Wanda Nara.

pampita jumpsuit nieve wanda nara

Al igual que Wanda Nara quien también eligió Villa la Angostura para sus vacaciones familiates, Pampita se la jugó luciendo un jumpsuit nude ultra XS marcando sus curvas a la perfección.