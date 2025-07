pampita bikini A sus 47 años, Pampita arrasó en microbikini ultra XS desde sus vacaciones en New York.

A sus 47 años, Pampita arrasó con su lomazo tallado destacándolo con una original microbikini de bombacha taparrabos con print patch work, súper canchero.

Pampita defendió a Benjamín Vicuña

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre reveló que se comunicó con Pampita para preguntarle su opinión sobre las acusaciones de la China Suárez y la modelo fue contundente.

"Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente, generoso. Siempre fue así" arrancó Pampita mientras disfruta de sus vacaciones en New York.

"Su vida entera son sus hijos, son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre", expresó Pampita defendiendo de forma rotunda el rol paternal de Benjamín Vicuña.

Filtran qué dijo la China Suárez sobre el escándalo del motorhome a espaldas de Pampita

Salieron a la luz detalles desconocidos del escándalo del motorhome protagonizado por la actriz, Pampita y Benjamín Vicuña.

Fue Ángel de Brito quien recordó el episodio en el que Pampita encontró a la China Suárez y Benjamín Vicuña teniendo relaciones en el motorhome donde pasaban sus horas de descanso durante las grabaciones del Hilo Rojo.

El conductor mandó al frente a la China Suárez y reveló las escandalosas declaraciones de la novia de Mauro Icardi a espaldas de Pampita. “Una vez estábamos en El Trece, después del episodio del motorhome. Nico Vázquez tenía un programa, y Eugenia fue a grabar. Cuando terminó, se cruzó con Yanina y conmigo, también había productores. Ahí dio su versión del motorhome. ¡Dijo barbaridades de Pampita!”, lanzó De Brito.

"Es así esta chica. Desde hace tiempo que no hablamos, pero como muchos famosos se hacen los buenos por adelante y por detrás son otra cosa", sentenció sobre el polémico accionar de la China Suárez.

Pampita confirmó que la China Suárez la llamó en medio del escándalo con Wanda Nara

Pampita rompió el silencio y fue contundente tras el último escándalo que protagonizaron la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara.

Luego de que Wanda Nara acusara a la China Suárez de arruinar el encuentro de Mauro Icardi con sus hijas, la China denunció amenazas y mensajes agresivos por parte de los usuarios en las redes.

Al ser consultada sobre la situación de la China Suárez, Pampita fue contundente. “No me meto. Hace un montón de meses que decidí no meterme en nada, no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema”, dijo sin vueltas.

A pesar de no querer hablar de la pelea entre la China y Wanda, la top confirmó que se comunica con la China Suárez e incluso habló con ella los últimos días. “Claro que hablamos, por supuesto. Y hablamos hace un par de días porque le estaba comprando un regalo a Beltrán y quería saber un detalle para su regalo. Hablamos como tiene que ser, porque somos mamás de hijos que son hermanos, como dije un montón de veces”.