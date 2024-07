Toma nota de los mejores 4 mercados de comida de New York

Gastronomía New York.jpg

Los 4 mercados de comidas que visitar en New York

Tin Building

Inaugurado en septiembre de 2022, Tin Building es creación del chef francés Jean-Georges Vongerichten. Después de ocho años de renovaciones y casi 200 millones de dólares invertidos, el antiguo Fulton Fish Market se transformó en un mercado exquisito de aproximadamente 460 metros cuadrados.

Los restaurantes abarcan una variedad de sabores internacionales, incluyendo Shikku (japonés), House of the Red Pearl (chino), T. Brasserie (francés), Frenchman's Dough (italiano) y Taquito (mexicano), también está Seeds and Weeds, ideal para vegetarianos y veganos.

Para los dulceros, Spoiled Parrot ofrece dulces y Mercantile es un paraíso de utensilios de cocina y especias. Está ubicado en 96 South Street en Pier 17, Distrito Financiero. Sus horarios son de domingos a jueves de 8 a.m. a 10 p.m., y viernes a sábados de 8 a.m. a 10:30 p.m.

Chelsea Market

Pionero en la tendencia de los mercados en New York, Chelsea Market abrió sus puertas en 1997 en el Meatpacking District. Este icónico lugar de comidas cuenta con restaurantes, bares, panaderías y tiendas que ofrecen una variedad de productos.

Entre las opciones gastronómicas se encuentran Los Tacos No. 1 (mexicana), Miznon (sándwiches de pita y papas rellenas), Lobster Place (langostas) y Buddakan (sabores asiáticos). Además, hay opciones para probar brownies y otros dulces newyorquinos.

Este mercado se encuentra en 75 9th Avenue (entre 15th y 16th St.), cerca de High Line. Sus horarios son de lunes a sábados de 7 a.m. a 10 p.m., y los domingos de 8 a.m. a 10 p.m.

Time Out Market

Localizado en el distrito Dumbo de Brooklyn, Time Out Market cuenta con una selección curada por el equipo de Time Out Magazine. Entre los 24 puestos de comida destacan Mr. Taka Ramen (Bib Gourmand de la Guía Michelin), Chote Miya (inspirado en la comida callejera de Bombay), la pizzería Fornino y Pat LaFrieda Meat Purveyors. El mercado ocupa el histórico edificio Empire Stores, entre los puentes de Brooklyn y Manhattan, ofreciendo una vista impresionante desde su azotea.

Para llegar debes dirigirte a Empire Stores – 55 Water Street en Brooklyn. Los horarios de funcionamiento son diariamente desde las 8 a.m. a las 10 p.m. Aunque los viernes y sábados cierra a las 11 p.m.

Market 57

Market 57 es el mercado de comidas más nuevo de New York y está ubicado en el Muelle 57, en lo que era una antigua terminal de envío y almacenamiento junto al río Hudson.

Los 15 restaurantes están a cargo de la Fundación James Beard, una organización sin fines de lucro cuya misión es celebrar, apoyar y elevar a las personas detrás de la cultura gastronómica estadounidense. Este mercado destaca por la propiedad mayoritaria de minorías y mujeres.

Entre sus atracciones están Nom Wah, el restaurante de dim sum más antiguo de New York, y Zaab Zaab, uno de los mejores restaurantes tailandeses de la ciudad. Además, Platform JBF ofrece clases de cocina y demostraciones.

El complejo también incluye City Winery, una combinación de bodega, restaurante y sala de conciertos, y el Rooftop Park, que ofrece más de 7,000 metros cuadrados de césped y áreas de descanso. El lugar está en 25 11th Avenue, junto a Little Island. Sus horarios son diariamente, desde las 11 a.m. a las 8 p.m.