Toma nota de los mejores 4 sitios donde se comen las galletas estilo New York

Galleta New York.jpg

Los 4 sitios que tienen las mejores cookies New York

Levain Bakery

La pastelería Levain es reconocida como uno de los mejores lugares para comer galletas no sólo de New York, sino de todo Estados Unidos. Aunque su pastelería original se encuentra en Upper West Side (UWS), tienen locales que sirven galletas enormes y sabrosas.

Su galleta ‘Chocolate Chip Walnut’ es un clásico neoyorquino y como dato adicional esta misma la puedes encontrar en versión gluten free. Las cookies de Levain cuestan sobre $5 dólares y también las venden en el supermercado, en la sección de congelados. Ubicación: 167 W 74th St, New York, NY 10023. Hay muchas más sucursales.

Embed - Levain Bakery on Instagram: "Life’s short, eat the cookie " View this post on Instagram A post shared by Levain Bakery (@levainbakery)

Chip City

La guerra de las cookies es feroz, Chip City llegó a la escena de las galletas en Astoria, Queens, en 2017. Como se centran en las galletas, no es de extrañar que sean una de las mejores que ofrece la ciudad. Desde entonces se han expandido a otros lugares de la Gran Manzana.

Esta tienda de galletas tiene varios locales por la ciudad y todos los días elaboran sabores distintos, como Cinnamon Roll y cheesecake de arándanos. Otra de sus especialidades es la cookies & cream, una galleta con sabor a galletas y nata. Las cookies de Chip City cuestan sobre $4,5 – $5 dólares.

Embed - Chip City Cookies en Instagram: "Its been a minute- Blueberry Cheesecake is on the menu this week " View this post on Instagram A post shared by Chip City Cookies (@chipcitycookies)

Algunos locales:

Long Island City: 42-15 Crescent Street LIC, NY 11101

Sunnyside: 45-05 40th Street Sunnyside, NY 11104

Astoria: 30-06 34th Street Astoria, NY 11103

►TE PUEDE INTERESAR: Toma nota de esta outlet de New York que se encuentra en Staten Island

Maman

Maman es una cadena de cafeterías de inspiración francesa que se está expandiendo muy rápido por New York, con locales rústicos y acogedores en casi cada barrio. Además, en este sitio podrás quedarte tomando un café o incluso comiendo algún plato caliente, como quiches, sopas o sándwiches.

Su galleta ícono es suave y pegajosa, estamos hablando de la cookie de chocolate con nueces. También puedes probar la de almendras, nueces, macadamias y un exterior dorado se unen para hacer de este un bocado sorprendente. Las cookies de Maman cuestan alrededor de $4 – $4,5 dólares. Ubicación: 22 W 25 St, New York, NY 10010.

Embed - maman on Instagram: "{S’MORES COOKIES ARE BACK!} stuffed with ooey-gooey marshmallows, crunchy graham crackers, & indulgent dark chocolate chunks, our fan-favorite S’MORES COOKIES will channel instant nostalgia with every bite. NOW AVAILABLE at all US locations! tag a s’mores lover & try one today! #mamannyc #nyccoffeeshops #smorescookies #dcfoodies #nyceeeeeats #cookiebreak #summersweets #southfloridafoodies #secretnyc #littletreat #pleasepleaseplease #girlmath" View this post on Instagram A post shared by maman (@_mamannyc_)

Ovenly

Esta joya de Brooklyn es el lugar perfecto para los que siempre necesitan algo salado después de comer algo dulce. La favorita es la galleta con chispas de chocolate salado pero también hay otras opciones como la galleta de chocolate caliente y la galleta de mantequilla de maní salada. Las cookies de este sitio cuestan $5 - 5,60 dólares y también ofrecen versiones gluten free al mismo precio.

Embed - Ovenly en Instagram: "Did you know that the Chocolate Chip Cookie was invented by a Mom? Order by tomorrow, 5/8 and give the mama in your life Salted Chocolate Chip Cookies. Sweet and Salty! We also have Salted Peanut Butter Cookies!!" View this post on Instagram A post shared by Ovenly (@ovenly)

Ubicaciones: